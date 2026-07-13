Patronato confirmó que Adrián Bruffal “no dejó su cargo, ni se tomó licencia”

El Club Atlético Patronato confirmó este lunes que Adrián Bruffal continúa ejerciendo la presidencia de la institución y negó que haya presentado su renuncia o solicitado una licencia. La aclaración se conoció mediante un comunicado oficial difundido ante las diferentes versiones que circularon durante las últimas horas.

Desde la entidad de calle Grella señalaron que la información sobre una eventual salida del dirigente fue difundida de manera errónea. En ese sentido, buscaron llevar tranquilidad a los socios, socias e hinchas respecto de la continuidad de las autoridades.

“El presidente de la institución, Adrián Bruffal, no ha dejado su cargo ni ha solicitado licencia”, expresó la Comisión Directiva. De esta manera, el club descartó que se hubiera producido alguna modificación en su estructura de conducción.

La Comisión Directiva continúa en funciones

En el mismo documento, Patronato informó que la Comisión Directiva desarrolla sus tareas con normalidad. Según indicaron, sus integrantes continúan trabajando de manera conjunta en los diferentes asuntos relacionados con el funcionamiento institucional.

Las autoridades remarcaron que no se registraron cambios en la conducción y que cada dirigente mantiene las responsabilidades que le corresponden. La comunicación oficial fue emitida para responder de forma directa a las versiones difundidas durante las últimas horas.

Asimismo, desde la institución manifestaron que la gestión mantiene como prioridades el orden interno, la transparencia y una administración clara. El objetivo señalado es avanzar en el crecimiento del club y sostener el trabajo coordinado entre los miembros de la dirigencia.

El mensaje dirigido a socios e hinchas

La Comisión Directiva de Patronato también reafirmó su intención de continuar fortaleciendo a la institución frente a los desafíos que puedan presentarse. En ese marco, indicó que seguirá impulsando acciones orientadas a beneficiar a la masa societaria y al conjunto de sus simpatizantes.

El comunicado no brindó mayores precisiones sobre el origen de las versiones acerca de una posible salida o licencia de Bruffal. La respuesta institucional se concentró en negar esas afirmaciones y confirmar la continuidad de las actuales autoridades.

Con esta aclaración, Patronato ratificó que Adrián Bruffal permanece al frente de la presidencia y que la Comisión Directiva no atravesó modificaciones. Los dirigentes continuarán desempeñando sus funciones dentro de la estructura vigente.