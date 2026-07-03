Patronato y Sport Club firmaron acuerdo de desarrollo para fortalecer la infraestructura deportiva

El Club Atlético Patronato y Sport Club concretaron un importante acuerdo institucional orientado a potenciar el desarrollo deportivo, mejorar los espacios de entrenamiento y profesionalizar las distintas disciplinas que forman parte de la vida del club.
El Club Atlético Patronato y Sport Club concretaron un importante acuerdo institucional orientado a potenciar el desarrollo deportivo, mejorar los espacios de entrenamiento y profesionalizar las distintas disciplinas que forman parte de la vida del club.
A partir de esta alianza, Sport Club realizará una inversión significativa en infraestructura, equipamiento de musculación, tecnología aplicada al entrenamiento y elementos deportivos de primer nivel, con el objetivo de brindar mejores condiciones de preparación física a socios, deportistas federados y planteles competitivos, señalaron en un comunicado enviado a este medio.
Gimnasio social en la sede de calle Grella
En la sede ubicada en calle Grella se proyecta la construcción de un gimnasio social de aproximadamente 800 metros cuadrados, emplazado en la esquina de Grella y San Nicolás, que ofrecerá un espacio amplio, moderno y accesible para el uso de la comunidad deportiva del club.
Gimnasio de alto rendimiento
Debajo de la tribuna San Nicolas en los locales hoy sin uso el acuerdo también contempla la creación de un gimnasio de alto rendimiento, especialmente diseñado para atender las necesidades de los deportistas de las distintas disciplinas federadas, con equipamiento y condiciones acordes a las exigencias del entrenamiento profesional.
Gimnasio Capillita
El Gimnasio Capillita contará con máquinas, tecnología profesional y elementos de última generación, a la altura de un equipo de elite y de las demandas competitivas que implica la participación del plantel en la Primera Nacional.
Gracias al compromiso, la gestión y el esfuerzo sostenido de la Comisión Directiva, se alcanzó el objetivo de cerrar este acuerdo con Sport Club, considerada una de las mejores cadenas de gimnasios del país y referente número uno en el sector.