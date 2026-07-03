Asisten a adultos mayores para gestionar la reconexión del servicio de gas

La Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección General de Integración Social de Personas Mayores, puso en marcha un acompañamiento para asistir a los adultos mayores que aún no lograron gestionar la reconexión del servicio de gas natural tras el corte masivo registrado este jueves.

La directora del área, Betiana Brunengo, confirmó a Elonce que comenzaron a recibir llamados de vecinos que no cuentan con herramientas tecnológicas para realizar el reclamo exigido por la distribuidora.

Betiana Brunengo

"Hemos tenido llamadas y les damos prioridad. Les pedimos un número de teléfono de un familiar directo o de algún vecino para que podamos acercarnos y explicarles cómo ingresar al WhatsApp donde tienen que hacer el reclamo", explicó.

Dificultades para realizar el trámite

Brunengo señaló que el principal inconveniente es que muchas personas mayores no utilizan aplicaciones de mensajería ni cuentan con familiares presentes para asistirlas.

"La mayoría de los adultos mayores no manejan el WhatsApp, es complicado. Van a Redengas a reclamar con el frío y nosotros tratamos de ayudarlos para hacer el reclamo", expresó.

La funcionaria indicó que intentaron gestionar un mecanismo especial para este sector de la población, pero les informaron que el procedimiento debía continuar realizándose mediante el canal oficial de WhatsApp. "Por eso nosotros damos prioridad para que cuando nos llame un adulto mayor nos dé el teléfono de un familiar o de algún vecino y podamos comunicarnos", relató.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección General de Integración Social de Personas Mayores continúan actuando como nexo para facilitar el acceso al trámite y acelerar la gestión de los reclamos.

La directora recordó que el contexto climático agrava la situación, debido a las bajas temperaturas que afectan a Paraná, por lo que reiteró el pedido a familiares y vecinos para colaborar con los adultos mayores que aún permanecen sin servicio de gas. Elonce.com