Aumentó un 40% el número de personas que piden jubilarse en Entre Ríos y la Caja abrió atención los sábados

Aumentó un 40% el número de personas que piden jubilarse en Entre Ríos, según advirtió la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia en medio de la discusión legislativa por la reforma previsional. El organismo pasó de tramitar alrededor de 1.300 expedientes a superar los 2.000, de acuerdo con los datos difundidos en las últimas semanas.

El presidente de la Caja, Gastón Bagnat, confirmó que los expedientes iniciados y los turnos solicitados crecieron entre un 30% y un 40% por encima del promedio habitual. “Es una situación previsible y bastante normal y entendible en un proceso así”, sostuvo al referirse a la reacción de quienes buscan acceder al beneficio jubilatorio.

La mayor demanda se dio luego de que el Poder Ejecutivo enviara a la Legislatura el proyecto de reforma jubilatoria. Según explicó Bagnat, muchas de las personas que iniciaron o aceleraron su trámite ya cuentan con las condiciones de edad y años de aportes para jubilarse, pero buscan resolver su situación antes de que avance la discusión parlamentaria.

“Hay mucha gente que ya tiene los derechos jubilatorios adquiridos y que, ante este escenario, por ansiedad, por temor, por ahí desinformación, quiere estar tranquila”, expresó el titular de la Caja en diálogo con El Entre Ríos. El funcionario señaló que el organismo procura dar respuesta a esa demanda, aunque reconoció que el nivel de actividad se incrementó de manera marcada.

De 1.300 a más de 2.000 expedientes

La cifra expone el impacto administrativo que generó el debate previsional. La Caja de Jubilaciones pasó de tramitar unos 1.300 expedientes a gestionar más de 2.000, mientras que Bagnat ubicó el aumento de turnos y nuevos pedidos en una franja de entre el 30% y el 40%.

El presidente del organismo indicó que la demanda ya venía siendo elevada antes de la presentación del proyecto. “En dos años y medio de gestión, tramitamos 7.500 jubilaciones”, afirmó, y agregó que a ese número deben sumarse reconocimientos de servicios, pedidos de ajustes, trámites de salario familiar y otras actuaciones administrativas.

El crecimiento de la demanda no se limita a quienes están por acceder a una jubilación, sino que también alcanza consultas y gestiones vinculadas con pensiones y otros beneficios.

Bagnat explicó que quienes más buscan apurar la presentación son las personas que ya superaron la edad requerida o los años de servicio necesarios. “Los que están pasados de años de servicio, o pasados en edad”, resumió al ser consultado sobre el perfil de los solicitantes.

La Caja atiende también los sábados

Para absorber la mayor cantidad de pedidos, la Caja habilitó atención presencial los sábados. La modalidad funciona desde hace más de dos meses y está destinada a personas que deben realizar trámites de jubilación o pensión y no pueden acercarse durante la semana.

La atención de los sábados es personal: no pueden concurrir apoderados ni abogados en representación del titular. Según explicó Bagnat, la medida apunta especialmente a quienes viven en el interior provincial o tienen dificultades para asistir a las oficinas en los horarios habituales.

“El turnero ya se estaba saturando y la demanda de trámites subía”, indicó el funcionario a El Entre Ríos. La decisión, según relató, fue acordada con los trabajadores de la Caja para ampliar la atención y evitar que los pedidos acumulados demoraran aún más la gestión de cada expediente.