Regresó a su casa en Chajarí el niño que había sido atropellado por conductor alcoholizado

El niño de 9 años, que permaneció internado luego de ser atropellado por una camioneta cuyo conductor estaba alcoholizado, regresó a Chajarí acompañado por su familia. Vecinos y amigos lo recibieron con una caravana y el grito de "¡Dale campeón!".
Una jornada cargada de emoción vivió este jueves la familia de Juan Cruz Moreira, el niño de 9 años que permaneció internado durante varias semanas tras haber sido atropellado por una camioneta cuyo conductor circulaba alcoholizado. Luego de recibir el alta médica, regresó a su hogar en Chajarí, donde fue recibido por familiares, amigos y vecinos con una caravana.
El pequeño arribó a la ciudad acompañado por sus padres y su hermana menor. En el ingreso, decenas de personas lo esperaban para acompañarlo hasta su vivienda entre aplausos, bocinazos y el grito de "¡Dale campeón!".
El emotivo recibimiento marcó el cierre de una etapa muy difícil para la familia, que durante las últimas semanas siguió de cerca la evolución del niño, publicó Chajarí al día.
Un largo proceso de recuperación
Juan Cruz había sido embestido el pasado 13 de junio, en un siniestro vial protagonizado por una camioneta cuyo conductor se encontraba alcoholizado.
Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió una fractura de cráneo y permaneció 11 días internado en terapia intensiva en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia.
En los últimos días fue sometido a una intervención quirúrgica por la fractura de fémur que presentaba en la pierna derecha.
La operación se realizó el miércoles y, tras comprobar la favorable evolución del paciente, los profesionales resolvieron otorgarle el alta médica.
"El campeón es él"
Al llegar a Chajarí, la emoción invadió a toda la familia. Frente a las personas que participaron del recibimiento, su mamá, Daiana, agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso.
"Gracias por este momento, nos fuimos los tres y volvimos los tres. El campeón es él", expresó entre lágrimas.
Las palabras reflejaron el alivio y la alegría de una familia que atravesó semanas de incertidumbre y que ahora podrá continuar la recuperación del niño junto a sus seres queridos.