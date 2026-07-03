La fábrica de agua que el Dibu Martínez tiene en Entre Ríos iniciará su producción este año

La embotelladora de Puerto Yeruá, adquirida por el arquero de la Selección Argentina, volverá a funcionar tras años de inactividad. Elaborará la marca "Dibu 23" y generará empleo en la región.
El año pasado, el arquero de la Selección Argentina y campeón del mundo, Emiliano "Dibu" Martínez, adquirió junto a su familia y un grupo inversor, una planta embotelladora en Puerto Yeruá, un pueblo ubicado al sur de Concordia, para envasar agua mineral.
Este ambicioso proyecto marca el desembarco del ídolo popular en el sector de las bebidas, siguiendo los pasos de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes ya lanzaron sus propias marcas de bebidas energizantes.
El emprendimiento del Dibu en Puerto Yeruá, un pueblo de menos de 2.000 habitantes a la vera del Río Uruguay, promete revolucionar la economía local con la reapertura de la planta embotelladora, que había cerrado hace más de una década.
Desde octubre del año pasado, cuando se hizo el relanzamiento oficial a través de las redes sociales, se están llevando adelante tareas de refacción y compra de equipamiento de última generación para el establecimiento.
El rescate de un gigante dormido
La planta embotelladora adquirida por el Dibu y su familia había sido inaugurada hace 30 años y llegó a distribuir agua mineral a nivel nacional antes de verse obligada a cerrar sus puertas y quedar completamente abandonada.
La nueva producción de agua mineral, bajo la marca "Dibu 23", está previsto que se inicie en septiembre u octubre de este año, según confirmó el intendente de Puerto Yeruá, Daniel Benitez.
El agua a envasar proviene de un río subterráneo ubicado a 120 metros de profundidad. Las autoridades del Municipio ya venían utilizando esta fuente para la red del pueblo. "La calidad del agua es excelente, de primer nivel", remarcó el jefe comunal, detallando que se trata de agua mineral natural, sin procesos ni agregados artificiales.
Impacto local y proyección global
La puesta en marcha de la fábrica, cuya razón social es Aguas Lusail, está prevista para fines de septiembre o principios de octubre. Más allá del valor comercial, el impacto social en Puerto Yeruá es rotundo.
En una primera etapa, la empresa generará entre 15 y 20 puestos de trabajo directos, priorizando la mano de obra local. "Es una gran noticia y una gran apuesta. Cuando en todos lados están cerrando fábricas, aquí se generará empleo genuino", celebró Benítez.
Asimismo, el intendente destacó el rol de Alejandro Martínez, hermano del arquero y corredor de automovilismo, quien lidera el día a día del proyecto.
La imagen del arquero marplatense del Aston Villa de Inglaterra y la Scaloneta da para vender todo tipo de productos y servicios. Al mismo tiempo, el jugador diversifica sus inversiones: autos deportivos, un perro guardián de raza, bienes raíces en campos y edificios en Mar del Plata.
Actualmente, Martínez gana aproximadamente 650.000 euros al mes en el Aston Villa de Inglaterra, lo que equivale a unos 7,8 millones de euros anuales (aproximadamente 8,3 millones de dólares). Su contrato actual con el club de la Premier League se extiende hasta junio de 2029. (Iprofesional)