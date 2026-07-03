Comerciante encontró una mochila con $90 millones, no la devolvió y terminó detenido

Un comerciante oriundo de Mendoza fue detenido en la provincia de La Pampa luego de apropiarse de una mochila que contenía cerca de $90 millones, perteneciente a un productor rural que la había olvidado sobre la banquina de la Ruta Provincial 4, en inmediaciones de la localidad de Trenel, tras sufrir un desperfecto mecánico.

El hecho ocurrió el martes pasado, cuando el damnificado, que acababa de concretar una importante operación económica, sufrió una avería en su vehículo y solicitó la asistencia de su hijo y de un mecánico. Durante el cambio de automóvil dejó la mochila con el dinero al costado del camino y, al regresar minutos después, descubrió que había desaparecido.

Cámaras y lectores de patentes permitieron identificar al sospechoso

La denuncia dio origen a una investigación conjunta encabezada por la Brigada de Investigaciones y la comisaría de Trenel. El análisis de las cámaras de seguridad permitió detectar que un automovilista pasó por el lugar, regresó instantes después y se detuvo exactamente donde se encontraba el bolso con el dinero.

A partir de esa pista, los investigadores establecieron que el conductor se había hospedado en un hotel de General Pico. Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar, el sospechoso ya se había retirado.

Recuperaron $84 millones

La búsqueda continuó mediante el sistema provincial de lectores de patentes, que detectó el paso del vehículo por la localidad de Eduardo Castex. Con esa información, efectivos policiales interceptaron el automóvil y demoraron al comerciante.

Durante la requisa encontraron la mochila con $84 millones, por lo que lograron recuperar la mayor parte del dinero sustraído. Las autoridades informaron que la suma será restituida al productor rural.

El comerciante quedó detenido y a disposición de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa, que deberá definir su situación procesal.