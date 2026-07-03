El frío antártico se expande por el país y se esperan temperaturas bajo cero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por frío extremo en numerosas provincias, entre ellas Entre Ríos.

Según el organismo, las marcas térmicas seguirán muy bajas y recién a partir del domingo comenzará un paulatino ascenso de las temperaturas.

Las provincias más comprometidas son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy, entre otras.

El frío intenso seguirá su curso hacia el norte del país en estas próximas 24 a 36 horas. Se prevé un amanecer de viernes aún más frío, con heladas que irán presentándose de manera más generalizada.

En la Patagonia, probablemente, lo peor del frío ya ha pasado y logrará registrarse un leve repunte térmico en líneas generales.

Las probabilidades de precipitaciones cesarán para el viernes en toda la costa sur de la provincia de Buenos Aires, como así también en el norte del Litoral en donde este jueves todavía se presentaban algunas tormentas.

Hacia el fin de semana se espera un gradual aumento de temperaturas, humedad y nubosidad en todo el centro y norte de la Argentina, dejando atrás definitivamente este periodo breve de frío extremo.

Con la llegada de una perturbación en altura, las precipitaciones regresarían a partir del domingo sobre la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el sur del Litoral, sin eventos asociados de impacto y con lluvias estimadas máximas en el rango de 15 a 20 mm sobre el centro del territorio bonaerense.

Pronóstico para Paraná y la zona

El pronóstico para Paraná indica que el intenso frío continuará presente durante los próximos días, con temperaturas mínimas bajo cero al comenzar la jornada y máximas que irán en ascenso de manera paulatina. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), además, no hay probabilidades de precipitaciones para la capital entrerriana durante el período comprendido entre este viernes y el jueves próximo.

Para este viernes 3 de julio, se espera una temperatura mínima de -2°C y una máxima de 10°C. La mañana comenzará con cielo despejado y una temperatura cercana a los 2°C, mientras que el registro más bajo se dará durante las primeras horas. Por la tarde predominará el sol y hacia la noche aumentará la nubosidad, con una temperatura estimada en 5°C.

El sábado continuará el frío, pero con una tarde más templada

El sábado 4 de julio se mantendrán las condiciones estables. La temperatura oscilará entre los 2°C de mínima y los 13°C de máxima, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidades de lluvias.

El domingo comenzará una recuperación más marcada de la temperatura. El SMN pronosticó una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, con nubosidad variable y tiempo estable.

Cómo se presenta la próxima semana

El ascenso térmico continuará durante el inicio de la semana. Para el lunes 6 se prevé una mínima de 5°C y una máxima de 12°C, mientras que el martes 7 la temperatura alcanzará los 18°C, con una mínima de 4°C.

En tanto, el miércoles 8 se espera una mínima de 5°C y una máxima de 17°C, y para el jueves 9 el pronóstico anticipa registros entre 4°C y 16°C.

De acuerdo con el organismo nacional, no se esperan precipitaciones durante toda la semana, por lo que las condiciones se mantendrán estables, con mañanas frías, tardes cada vez más templadas y cielo entre despejado y parcialmente nublado.