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Recreativo se quedó con el primer juego de la final de la Primera A y tomó ventaja en la serie

Con el primer capítulo de la serie decisiva, comenzó la definición del Torneo Apertura de la Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet. En el encuentro inaugural de la final, Recreativo derrotó a Olimpia por 76 a 69 y se adelantó 1 a 0 en la lucha por el campeonato.

3 de Julio de 2026
Recreativo se llevó la primera final.
Recreativo se llevó la primera final. Foto: APB.

Con el primer capítulo de la serie decisiva, comenzó la definición del Torneo Apertura de la Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet. En el encuentro inaugural de la final, Recreativo derrotó a Olimpia por 76 a 69 y se adelantó 1 a 0 en la lucha por el campeonato.

Comenzó la definición del Torneo Apertura de la Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet. En el primer juego de la serie final, Recreativo se impuso por 76 a 69 frente a Olimpia y dio el primer paso en la búsqueda del título.

 

El mensaje para erradicar la violencia. Foto: APB.
El mensaje para erradicar la violencia. Foto: APB.

 

El encuentro, disputado en el estadio del Bochas, tuvo un desarrollo cambiante. Olimpia mostró un mejor rendimiento en el inicio del partido, logrando imponerse en el primer cuarto gracias a su intensidad defensiva y a la efectividad en ataque, lo que le permitió tomar la delantera en el marcador.

 

Foto: APB.
Foto: APB.

 

Sin embargo, a partir del segundo período el local comenzó a encontrar respuestas. Recreativo ajustó su defensa, mejoró la circulación del balón y consiguió equilibrar el trámite del encuentro. Con el correr de los minutos fue creciendo en confianza, logrando revertir el resultado para llegar al descanso con el partido totalmente abierto.

 

Foto: APB.
Foto: APB.

 

En el complemento, el conjunto dirigido por Oscar Heis sostuvo su buen momento, controló el ritmo del juego y encontró variantes ofensivas para mantener la ventaja. Olimpia intentó reaccionar en el tramo final, pero Recreativo respondió en los momentos clave y terminó asegurando una importante victoria por 76 a 69 para adelantarse 1-0 en la serie.

 

Foto: APB.
Foto: APB.

 

La gran figura de la noche fue Facundo Mackinnon, quien firmó una planilla sobresaliente con 19 puntos, 14 rebotes, una asistencia y tres recuperos, alcanzando una valoración de +30 y siendo determinante en ambos costados de la cancha para el triunfo del Bochas.

 

Foto: APB.
Foto: APB.

 

La serie continuará este sábado, cuando se dispute el segundo juego desde las 20:00 horas en el estadio Humberto Pietranera. Allí, Olimpia buscará hacerse fuerte como local para igualar la definición y forzar un tercer encuentro, mientras que Recreativo intentará conseguir una nueva victoria que le permita consagrarse campeón del Torneo Apertura de la Primera A.

Temas:

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