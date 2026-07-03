Recreativo se quedó con el primer juego de la final de la Primera A y tomó ventaja en la serie

Con el primer capítulo de la serie decisiva, comenzó la definición del Torneo Apertura de la Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet. En el encuentro inaugural de la final, Recreativo derrotó a Olimpia por 76 a 69 y se adelantó 1 a 0 en la lucha por el campeonato.
Comenzó la definición del Torneo Apertura de la Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet. En el primer juego de la serie final, Recreativo se impuso por 76 a 69 frente a Olimpia y dio el primer paso en la búsqueda del título.
El encuentro, disputado en el estadio del Bochas, tuvo un desarrollo cambiante. Olimpia mostró un mejor rendimiento en el inicio del partido, logrando imponerse en el primer cuarto gracias a su intensidad defensiva y a la efectividad en ataque, lo que le permitió tomar la delantera en el marcador.
Sin embargo, a partir del segundo período el local comenzó a encontrar respuestas. Recreativo ajustó su defensa, mejoró la circulación del balón y consiguió equilibrar el trámite del encuentro. Con el correr de los minutos fue creciendo en confianza, logrando revertir el resultado para llegar al descanso con el partido totalmente abierto.
En el complemento, el conjunto dirigido por Oscar Heis sostuvo su buen momento, controló el ritmo del juego y encontró variantes ofensivas para mantener la ventaja. Olimpia intentó reaccionar en el tramo final, pero Recreativo respondió en los momentos clave y terminó asegurando una importante victoria por 76 a 69 para adelantarse 1-0 en la serie.
La gran figura de la noche fue Facundo Mackinnon, quien firmó una planilla sobresaliente con 19 puntos, 14 rebotes, una asistencia y tres recuperos, alcanzando una valoración de +30 y siendo determinante en ambos costados de la cancha para el triunfo del Bochas.
La serie continuará este sábado, cuando se dispute el segundo juego desde las 20:00 horas en el estadio Humberto Pietranera. Allí, Olimpia buscará hacerse fuerte como local para igualar la definición y forzar un tercer encuentro, mientras que Recreativo intentará conseguir una nueva victoria que le permita consagrarse campeón del Torneo Apertura de la Primera A.