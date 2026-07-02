España goleó a Austria y avanzó con autoridad en el Mundial 2026

REDACCIÓN ELONCE
La selección española se impuso por 3 a 0 con un doblete de Mikel Oyarzábal y otro tanto de Pedro Porro. Dominó el encuentro de principio a fin y se metió en la siguiente instancia del certamen.
España goleó a Austria por 3 a 0 y avanzó con autoridad en la llave 6 del Mundial 2026, en un partido disputado en el estadio Los Ángeles de Inglewood. El conjunto español fue ampliamente superior durante los 90 minutos y selló la clasificación con un doblete de Mikel Oyarzábal y un tanto de Pedro Porro.
TANTO VA EL CÁNTARO A LA FUENTE… ¡Asistencia de Cucurella y gol de Mikel Oyarzabal para que España se ponga 1-0 ante Austria.
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El primer gol llegó a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Oyarzábal abrió el marcador. Ya en el complemento, Pedro Porro amplió la ventaja a los 20 minutos, mientras que Oyarzábal volvió a convertir a los 43 minutos para decretar el 3 a 0 definitivo.
¡INCREÍBLE! Schlager tuvo un TAPADÓN en Los Angeles y fue uno de los responsables de que Lamine no pueda convertir ante Austria.
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¡APARECIÓ COMO UN GOLEADOR! Nadie lo esperaba por ahí… ¡Pedro Porro se metió al área y cabeceó para el 2-0 de España vs. Austria!
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Dominio absoluto de España
España controló el desarrollo del partido de principio a fin. Finalizó con el 60% de la posesión de la pelota y generó 23 remates, frente a apenas cinco de Austria, reflejando la diferencia entre ambos equipos.
El conjunto dirigido por el cuerpo técnico español también movió el banco durante la segunda mitad. Ingresaron, entre otros, Fabián Ruiz y Marc Pubill, mientras que Austria respondió con variantes como el ingreso de Alexander Prass por Stefan Posch.
El encuentro se disputó sin expulsados y transcurrió con normalidad desde el punto de vista disciplinario.
¡EL FURIOSO MIKEL! Oyarzabal llegó solo para darle un pase a la red y sellar la clasificación de España por 3-0 vs. Austria.
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¡LAMINE SE ENGOLOSINÓ! Yamal tiró todos los chiches pero terminó perdiendo la pelota tras el túnel a Laimer.
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España sigue firme en el Mundial
Con este triunfo, España ratificó su gran presente en la Copa del Mundo y prolongó la racha positiva que había iniciado con las victorias sobre Uruguay y Arabia Saudita.
Además del buen rendimiento colectivo, el resultado le permitió mejorar su historial frente a Austria, un rival ante el que registraba antecedentes desfavorables.
La selección española dio una nueva muestra de solidez ofensiva y futbolística y se instaló con autoridad en la siguiente instancia del Mundial 2026.