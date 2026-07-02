La nueva normativa de la Fórmula 1 que impactará en el rendimiento de Franco Colapinto

Franco Colapinto y Alpine afrontarán la segunda mitad de la temporada de Fórmula 1 con una restricción reglamentaria que limitará el desarrollo aerodinámico del auto. El equipo francés pasó de contar con un 115% de asignación a disponer de un 90%, debido a su salto al quinto puesto del Campeonato de Constructores.

La medida no representa una sanción deportiva ni una penalización específica para Franco Colapinto, sino una consecuencia del sistema de Restricciones de Pruebas Aerodinámicas, conocido como ATR. La normativa reduce el margen de trabajo de los equipos mejor ubicados en la tabla y concede más tiempo de desarrollo a los que se encuentran en las últimas posiciones.

Alpine había finalizado último el Mundial de Constructores de 2025, por lo que comenzó 2026 con una asignación de 115%. Sin embargo, la clasificación intermedia tomada el 21 de junio ubicó a la escudería en el quinto puesto y provocó que su cupo se reduzca a 90% para los últimos tres períodos aerodinámicos del año.

Qué pierde Alpine con la nueva asignación

El cambio implica una baja de 25 puntos porcentuales respecto del margen que Alpine tenía durante la primera parte del calendario. En términos prácticos, la estructura con sede en Enstone tendrá menos oportunidades para probar piezas y configuraciones que busquen mejorar el rendimiento del monoplaza de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

La reglamentación de FIA establece que el equipo ubicado en el quinto lugar del Campeonato de Constructores recibe un coeficiente del 90%, mientras que el último dispone de 115%. Ese porcentaje se aplica sobre los límites de pruebas en túnel de viento y simulaciones computacionales.

Como referencia, una asignación del 100% permite realizar hasta 320 pruebas en túnel de viento, 80 horas de flujo de aire y 400 horas de ocupación de la instalación. También fija límites para simulaciones digitales. Con el nuevo coeficiente, Alpine tendrá un 10% menos que la base reglamentaria y un margen considerablemente inferior al que había recibido por terminar último el año pasado.

Un efecto de la mejora en el campeonato

El sistema busca equilibrar el desarrollo dentro de la Fórmula 1: los equipos que lideran el campeonato reciben menos tiempo para evolucionar sus autos, mientras que los de menor rendimiento obtienen una asignación más amplia. Mercedes, líder actual, trabajará con el margen más bajo; Aston Martin, último, tendrá el máximo disponible.

Para Franco Colapinto, el impacto será indirecto. El piloto argentino no pierde tiempo de pista ni recibe una sanción, pero Alpine contará con menos recursos reglamentarios para corregir problemas aerodinámicos o introducir evoluciones durante el resto de la temporada.

La próxima actualización de estos cupos se realizará con la tabla final del Campeonato de Constructores 2026 y entrará en vigencia el 1° de enero de 2027.