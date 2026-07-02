Un paranaense ganó más de 11 millones de pesos con el Siempre Sale del Quini 6

Un apostador de la ciudad de Paraná ganó un importante premio en el sorteo del Quini 6 realizado este miércoles, bajo la modalidad Siempre Sale.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que la boleta se confeccionó en la Agencia N° 203 y la persona que jugó, ganó $11.260.040,73.

Por otra parte, en el sorteo Tradicional, no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $3.342.343.486. Salieron los números 35-01-15-08-44-28. N.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 20-40-17-35-26-37. No hubo ganadores y en el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.

Por su parte, en La Revancha salieron el 21-35-17-34-25-44. El pozo también quedó vacante y el domingo sorteará $4.878.908.521.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 44-19-08-04-22-30. Hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.260.040,73.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 155 ganadores y cada uno percibirá $1.290.322,58. Elonce.com