 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Un paranaense ganó más de 11 millones de pesos con el Siempre Sale del Quini 6

La apuesta se realizó en la agencia N° 203, según confirmaron desde el IAFAS a Elonce. El afortunado se lleva $11.260.040,73.

2 de Julio de 2026
El Quini 6 sigue entregando premios millonarios en Entre Ríos
El Quini 6 sigue entregando premios millonarios en Entre Ríos

La apuesta se realizó en la agencia N° 203, según confirmaron desde el IAFAS a Elonce. El afortunado se lleva $11.260.040,73.

Un apostador de la ciudad de Paraná ganó un importante premio en el sorteo del Quini 6 realizado este miércoles, bajo la modalidad Siempre Sale.

 

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que la boleta se confeccionó en la Agencia N° 203 y la persona que jugó, ganó $11.260.040,73.

 

Por otra parte, en el sorteo Tradicional, no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $3.342.343.486. Salieron los números 35-01-15-08-44-28. N.

 

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 20-40-17-35-26-37. No hubo ganadores y en el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.

Por su parte, en La Revancha salieron el 21-35-17-34-25-44. El pozo también quedó vacante y el domingo sorteará $4.878.908.521.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 44-19-08-04-22-30. Hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.260.040,73.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 155 ganadores y cada uno percibirá $1.290.322,58. Elonce.com

Temas:

Quini 6 Siempre Sale apostadores Lotería de Santa Fe IAFAS Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso