Tras el fallecimiento del actor paranaense, recordaron a Santiago Ríos en el barrio donde nació

La muerte del actor Santiago Ríos, nacido en Paraná el 15 de octubre de 1955, despertó numerosos recuerdos en la ciudad donde pasó su infancia antes de radicarse en Buenos Aires y construir una extensa carrera en el teatro, el cine y la televisión argentina.

Desde el Centro Cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Bavio y Courreges, frente a la vivienda donde nació el artista, Marcelo Petrucci recordó en diálogo con Elonce el emotivo regreso que Ríos protagonizó en marzo de 2022, cuando volvió a recorrer el barrio y se reencontró con vecinos de toda la vida.

"Cuando nosotros hicimos la esquina, el Almacén, nos pusimos como dos ejes de trabajo: trabajar el patrimonio intangible y el patrimonio de cercanía", explicó Petrucci.

El regreso al barrio donde nació

En ese proceso de rescatar la historia del barrio, descubrieron que uno de los actores más reconocidos del país había nacido justamente frente al actual centro cultural. "Teníamos el dato de que acá, sobre calle Bavio, había nacido y había vivido un actor que se llamaba Santiago Ríos", relató.

Petrucci recordó que seguía su carrera desde hacía muchos años y enumeró parte de su recorrido artístico.

"Lo había seguido porque estuvo con Tato Bores, estuvo en Cha Cha Cha, después estuvo en las novelas de Adrián Suar en los 90, hizo varias películas y se fue a hacer una gira por Latinoamérica con Los locos Addams, entre otros trabajos", comentó.

"Había nacido enfrente del Centro Cultural"

El vínculo entre Santiago Ríos y el barrio quedó confirmado a partir de una entrevista televisiva realizada en Buenos Aires. "En uno de los reportajes que le hicieron apareció que había nacido acá, en Bavio y Courreges, o sea, enfrente del Centro Cultural, y que había ido a la Escuela Bavio hasta los 10 años. Después partió con su madre a Buenos Aires", recordó.

Murió el actor paranaense Santiago Ríos

A partir de esa información surgió el deseo de invitarlo para compartir su historia con los vecinos. "Nos quedó siempre la idea en la cabeza de que algún día lo íbamos a traer", contó.

El reencuentro con sus vecinos

Ese deseo finalmente se concretó en marzo de 2022. "Se dio que tomamos contacto con él y coincidió con una gira que estaba haciendo. Realizaba una muestra de teatro en Rosario y con mi compañera lo fuimos a buscar y lo trajimos acá", relató.

Durante esa visita, Ríos compartió una jornada con integrantes de la tradicional Peña del Campito, conformada por vecinos históricos del barrio. "Se reunió con los chicos del barrio. Los chicos del barrio son más de 60, más de 70, que tienen una peña acá y se reúnen periódicamente", explicó Petrucci.

Aquel encuentro permitió revivir numerosos recuerdos de la infancia del actor. "Una parte de la peña se reunió con Santiago Ríos y recuperaron anécdotas de la infancia y de la escuela. Estuvo muy bueno y estuvo presente Canal Once", recordó.

Un actor con raíces paranaenses

Santiago Ríos desarrolló una extensa carrera artística en Buenos Aires y participó en reconocidas producciones televisivas como Cha Cha Cha, Los Simuladores, Los Roldán, Casados con hijos, La Niñera, Tumberos, Graduados, Argentina, tierra de amor y venganza y 100 días para enamorarse, además de una amplia trayectoria en el teatro y el cine argentino.

Vuelta al barrio: El actor Santiago Ríos en Paraná en 2022

Tras conocerse su fallecimiento, el recuerdo de aquel regreso a Paraná volvió a cobrar significado para quienes compartieron con él esa jornada. "Gracias a ustedes por recordarlo", expresó Petrucci al despedirse durante la entrevista con Elonce.