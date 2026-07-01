"Estoy viva porque tengo otro hijo": el desgarrador pedido de justicia de la mamá de Agostina Vega

Habló por primera vez desde que encontraron sin vida a Agostina.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en Córdoba, avanzó con el dictado de la prisión preventiva para el principal acusado, Claudio Barrelier, mientras que su madre, Melisa Heredia, rompió el silencio por primera vez desde que fueron hallados los restos de su hija. En una serie de entrevistas, expresó el profundo dolor que atraviesa, reclamó la pena máxima para el imputado y pidió que todos los responsables respondan ante la Justicia.

Barrelier está acusado de abuso sexual y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género (femicidio). El fiscal Juan Pablo Garzón también dictó la prisión preventiva para Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos imputados por encubrimiento agravado por mediar un contexto de violencia de género. En tanto, aún resta definir la situación procesal de Marianela Palmero, esposa del principal acusado, quien también está acusada por el mismo delito.

En declaraciones a TN, Heredia aseguró que acompaña el trabajo de la fiscalía, aunque reconoció que el dolor sigue siendo insoportable.

"Estoy satisfecha con lo que ha hecho el fiscal, pero no puedo dormir con todo lo que pasó".

También fue contundente al referirse al principal acusado.

"A él le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver más".

"Hay otras personas involucradas"

En una entrevista concedida a La Voz del Interior, la madre de Agostina sostuvo que la investigación aún debe profundizar sobre otras personas que, según considera, colaboraron para encubrir el crimen.

"Estamos conformes con la investigación, sí. Pero hay otras personas que están involucradas, que eran del entorno del asesino de mi hija. Jamás pensé que ellos le iban a hacer daño. ¿Por qué no me harían daño ahora los que quieren lograr impunidad en esta investigación?".

También reiteró que espera que todos los responsables sean juzgados.

"Espero que hagan justicia por mi hija y que no dejen salir nunca más a los responsables".

"Siempre lo dije: que caigan todos los que tengan que caer".

Según expresó, muchas de las personas hoy investigadas integraban su círculo de confianza.

"Yo confiaba en algunas de esas personas. Pensaba que eran amigos, que jamás serían capaces de hacerle daño a mi hija ni de hacerme pasar por todo esto".

"Hoy siento que hubo una trampa y que hubo gente que hizo todo lo posible para ganar tiempo y favorecer la impunidad".

Heredia también recordó que desde el primer momento colaboró con la investigación.

"Desde el primer día colaboré con la investigación".

"Fui quien denunció la desaparición de Agostina, quien la buscó sin descansar y quien puso todo lo que tenía a disposición de la Justicia. Nunca tuve nada que esconder".

Cuestionó que el acusado hubiera recuperado la libertad

La madre de Agostina también cuestionó que Barrelier hubiera recuperado la libertad tras una denuncia anterior por un grave hecho de abuso y reclamó que se revisen las decisiones judiciales adoptadas antes del crimen.

"Lo soltaron en mayo de 2025 cuando hizo lo mismo con otra chica. Tuvo a un abogado que le pagó una fianza".

Para Heredia, si aquella causa hubiese tenido otro desenlace, su hija podría seguir con vida.

"A Barrelier ya lo habían denunciado por un hecho gravísimo y estaba en libertad. Si las cosas se hubieran hecho de otra manera, quizá hoy mi hija estaría conmigo. Eso también tiene que servir para que no vuelva a ocurrir con otra familia".

"Estoy viva porque tengo otro hijo"

Las declaraciones más conmovedoras estuvieron vinculadas al vacío que dejó Agostina en la familia.

"A pesar del miedo, voy a seguir gritando y pidiendo por mi hija".

"Estoy viva porque tengo otro hijo, sino me hubiera ido con ella. Era toda mi alegría".

Luego profundizó sobre cómo atraviesa cada día desde el crimen.

"Hay días en los que no tengo fuerzas ni siquiera para levantarme de la cama. Si sigo adelante es únicamente porque tengo otro hijo de ocho años que me necesita".

"Si él no estuviera, sinceramente creo que me habría ido con Agostina. Ella era toda mi alegría, la que llenaba la casa de risas, de chistes y de vida. Hoy en mi casa hay un silencio que duele todo el tiempo".

Los sueños que quedaron truncos

Con profunda emoción, Melisa recordó la rutina cotidiana junto a su hija y los proyectos que ambas compartían.

"Extraño absolutamente todo de ella".

"Cuando cierro los ojos escucho su voz llamándome. Extraño cuando me hacía renegar como cualquier adolescente, cuando me avisaba por mensaje dónde estaba o cuando llegaba de entrenar".

La mujer contó que Agostina practicaba patín artístico de manera federada y que toda la familia preparaba con esfuerzo la fiesta por sus 15 años.

"Agostina hacía patín artístico, estaba federada y tenía muchos sueños. Estábamos organizando con muchísimo esfuerzo su fiesta de 15 años".

"No iba a ser una fiesta lujosa porque somos una familia trabajadora. Un amigo nos había prestado el vestido que a ella le gustaba y todo lo hacíamos con mucho sacrificio. Nos quitaron esos sueños y también las ganas de vivir".

Las falsas acusaciones y el miedo

Además del crimen de su hija, Heredia aseguró haber sido víctima de falsas acusaciones y versiones que circularon sobre su persona.

"Además del dolor por perder a mi hija, tuve que soportar que mucha gente hablara de mí sin conocerme. Me inventaron una vida que nunca tuve".

"Dijeron que yo había entregado a mi hija, que estaba vinculada con mafias y con un montón de cosas que son completamente falsas".

"Eso me destruyó psicológicamente. Hoy tengo miedo de salir a la calle porque no sé quién pudo haber creído esas mentiras. Casi no salgo de mi casa. Voy solamente a la verdulería o al kiosco y vuelvo. Vivo con miedo y con un dolor que sé que me va a acompañar toda la vida".

"Sentí que para ellos era como denunciar el robo de un celular"

Heredia también cuestionó el accionar de la Unidad Judicial cuando denunció la desaparición de Agostina.

"A mí me hicieron esperar durante horas en la Unidad Judicial. Me veían llorando, desesperada, diciendo que mi hija de 14 años no aparecía, y nadie actuó con la urgencia que correspondía".

"Sentí que para ellos era como si estuviera denunciando el robo de un celular. Si hubieran reaccionado antes, quizás hoy la historia sería distinta".

También pidió que, a partir de este caso, se modifique la manera en que se reciben las denuncias por desaparición de menores.

"Quiero que a partir de ahora en las unidades judiciales se tomen las cosas en serio".

"No voy a dejar de pedir justicia"

Antes de finalizar, Melisa Heredia volvió a defender el vínculo que tenía con su hija y lamentó las acusaciones que recibió durante la investigación.

"También quiero que dejen de juzgar a las madres sin saber la verdad. Yo hice todo por mi hija. Siempre vivió conmigo, siempre la cuidé, siempre estuve presente".

"Todo el barrio y toda la gente que realmente nos conoce sabe la madre que fui. Lo que hicieron conmigo fue muy cruel y espero que quienes me acusaron sin pruebas algún día tengan la humildad de reconocer el daño que causaron".

Finalmente, aseguró que continuará reclamando justicia mientras tenga fuerzas.

"No voy a dejar de pedir justicia. Aunque tenga miedo, aunque me cueste salir de mi casa y aunque cada día sea una lucha para levantarme, voy a seguir hablando por Agostina".

"Ella ya no puede hacerlo. Yo sí. Y mientras tenga fuerzas voy a seguir reclamando que todos los responsables paguen y que ninguna otra familia tenga que atravesar un dolor como el nuestro".