Feria de Carreras Construir Futuro: estudiantes contaron cómo buscan definir su futuro

Cientos de estudiantes de los últimos años del nivel secundario participaron este martes en la primera jornada de la Feria de Carreras Construir Futuro, que se desarrolla en Sala Mayo. La iniciativa busca acercar opciones de formación académica, capacitación y orientación vocacional para que los jóvenes de la capital entrerriana y ciudades aledañas puedan definir su futuro educativo y laboral.

La feria presentó 14 rubros y opciones académicas diferentes, en los que las y los jóvenes abordaron preguntas sobre su futura vida laboral. A lo largo de la Sala, los alumnos conocieron las propuestas de universidades, institutos terciarios y centros de formación en oficios.

La opinión de los estudiantes

La Feria de Carreras Construir Futuro volvió a convertirse en un espacio de encuentro entre instituciones educativas y estudiantes secundarios que comienzan a definir qué camino seguir una vez finalizada la escuela. Durante la jornada desarrollada en Sala Mayo, cientos de jóvenes recorrieron los distintos stands, conversaron con docentes, graduados y alumnos universitarios, realizaron consultas sobre planes de estudio y descubrieron alternativas que, en muchos casos, no habían considerado hasta el momento.

Con una amplia participación de universidades, institutos superiores y fuerzas de seguridad, la propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná permitió acercar la oferta académica disponible en la ciudad a estudiantes provenientes de distintos establecimientos educativos de la capital entrerriana y de localidades cercanas. Más allá de la información institucional, el intercambio cara a cara con quienes ya transitan las carreras fue uno de los aspectos más valorados.

Entre pasillos repletos de grupos escolares, mates compartidos, folletos y largas conversaciones, la palabra que más se repitió fue "incertidumbre". Sin embargo, esa misma incertidumbre fue transformándose en curiosidad a medida que avanzaba el recorrido por los diferentes espacios, donde cada consulta ayudó a despejar dudas y acercó a los jóvenes a una futura elección.

Una convocatoria que crece año tras año

Desde el Instituto Superior New Start, que presentó su propuesta educativa en la feria, destacaron la importancia de estos encuentros para quienes comienzan a proyectar su futuro profesional. "Nosotros somos del Instituto Superior New Start de Paraná y ofrecemos el traductorado y el profesorado de inglés. Somos un instituto con más de 30 años de trayectoria y estamos muy felices por la convocatoria que hay, por cómo los chicos se acercan a preguntar por las carreras de su futuro", señalaron.

Además, remarcaron que cada edición suma una mayor participación de estudiantes y que el inglés continúa siendo una herramienta transversal para múltiples profesiones. "La verdad es que todos los años nos invitan y cada vez son más los chicos que se acercan a pensar qué van a estudiar. Hay muchas dudas. Nosotros ofrecemos distintas posibilidades, tanto carreras terciarias como la academia para quienes necesitan fortalecer el idioma en otras carreras", explicaron.

La diversidad de propuestas fue justamente uno de los aspectos más destacados de la jornada. Las instituciones coincidieron en que la feria permite que muchos jóvenes descubran carreras que desconocían y puedan conversar directamente con quienes ya las cursan.

El valor de hablar con quienes transitan la universidad

En el stand de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), fueron los propios estudiantes quienes recibieron las consultas de los futuros ingresantes.

Mauro, estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social, explicó que ese intercambio genera una cercanía especial. "Los estudiantes se acercan curiosamente a preguntar qué les podemos ofrecer y que les expliquemos. Nosotros también estuvimos de ese lado y queremos contribuir para que puedan encontrar su propuesta académica en una universidad pública y gratuita, que no es nada menor en estos momentos", sostuvo.

A pocos metros, Tiago Strack, estudiante de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, coincidió en que la mayor parte de las preguntas apuntan a comprender cómo es realmente la vida universitaria. "Generalmente llegan con mucha inquietud, como uno cuando no sabía qué quería estudiar. Tratamos de asesorarlos, contarles el plan de estudio y también las posibilidades que ofrecen las becas de la universidad", explicó.

El estudiante recordó además que la UNER recibe alumnos provenientes de distintos puntos de Entre Ríos y de otras provincias.

"Contamos con becas de formación, de estudio y de residencia, porque no solamente vienen gurises de Paraná, sino de toda la provincia y también de otras provincias de la región para estudiar carreras que solamente se ofrecen acá", indicó.

De la informática a descubrir nuevas alternativas

Uno de los aspectos que dejó en evidencia la recorrida de Elonce fue que muchos jóvenes llegaron con una idea inicial, pero la experiencia de recorrer los stands terminó ampliando sus posibilidades.

Un estudiante de la Escuela Entre Ríos contó que había asistido convencido de estudiar informática, aunque las charlas despertaron nuevos intereses. "He visto varias carreras. Vine pensando en estudiar informática, pero gracias a todo lo que recorrí fui viendo otras oportunidades y me interesaron varias", expresó.

No obstante, reconoció que la tecnología continúa siendo el área que más lo entusiasma. "Vine pensando en informática y la verdad que es lo que más me interesa de todo esto", afirmó.

Su compañero Bautista compartió un interés similar y explicó que ambos buscan proyectar un futuro vinculado al desarrollo tecnológico.

"Nos interesa mucho el tema de las computadoras, el desarrollo de software y tendríamos que estudiar mucho inglés para hacer negocios con el exterior", comentó.

Vocaciones definidas y otras que recién comienzan

Mientras algunos estudiantes llegaron con dudas, otros aprovecharon la feria para confirmar decisiones ya tomadas. Dos jóvenes contaron que ya se encuentran inscriptas para ingresar a Prefectura. "Ya nos inscribimos para el año que viene", comentaron con entusiasmo.

Además, explicaron que el proceso de ingreso comenzará en las próximas semanas. "Ahora en agosto tenemos que rendir un examen virtual y después ya todo presencial. La carrera dura tres años", detallaron.

También hubo quienes encontraron en la feria una confirmación de un proyecto que venían construyendo desde hacía tiempo. Un estudiante de la Escuela José Hernández aseguró que Bioingeniería es la carrera que eligió. "Me gusta que se hagan este tipo de cosas porque mucha gente no sabe qué hacer y acá le presentan oportunidades. Me parece bastante interesante", expresó.

Luego agregó que la conversación mantenida con representantes de la facultad terminó de convencerlo. "Ya lo tenía pensado desde hace rato. Hablé con uno de los representantes y me explicó cómo va la carrera. Me interesó bastante y fue un impulso para meterme de lleno en eso", sostuvo.

La incertidumbre como punto de partida

Quizás el denominador común entre la mayoría de los jóvenes fue reconocer que aún no cuentan con una decisión definitiva. Una estudiante admitió que llegó sin una idea concreta. "La verdad que no vine con ninguna idea. Estamos viendo y formando una elección", manifestó.

Cuando se le consultó qué área le despertaba mayor interés, respondió sin demasiadas dudas. "Psicología", dijo.

Otro estudiante confesó que todavía no había encontrado una propuesta que realmente lo convenciera. "Por ahora nada", respondió cuando le preguntaron qué carrera le había llamado la atención.

Luego explicó que busca una alternativa vinculada al arte. "Busco algo de música", comentó.

Información para elegir con mayor seguridad

Para muchos adolescentes, el principal aporte de la feria fue justamente acceder a información que no siempre está disponible en el ámbito escolar. Uno de los jóvenes explicó que el recorrido le permitió despejar interrogantes. "Lo que nos hace falta es la información, y la encontramos acá. Las dudas también las podemos sacar acá", aseguró.

Su compañero coincidió y señaló que todavía continúa recorriendo los stands. "Me gusta más todo lo relacionado con la tecnología. También la fotografía, pero justamente para eso estoy acá: para sacarme las dudas", explicó.

Otro estudiante reconoció que las charlas incluso modificaron parte de sus expectativas iniciales. "La verdad que ando indeciso. En la charla me ando replanteando varias cosas. Ahora ando viendo qué puedo hacer", expresó.

También quienes recién comenzaban el recorrido coincidían en que la búsqueda lleva tiempo.

Un estudiante interesado en Contador Público y Administración de Empresas explicó que todavía analizaba distintas opciones. "Mi familia me ayudó un poco a decidirme, pero sigo buscando. La mayoría todavía no tiene la idea tan clara; algunos sí ya saben qué quieren estudiar y otros seguimos viendo", señaló.

Un puente entre la secundaria y la educación superior

La Feria de Carreras Construir Futuro volvió a mostrar la importancia de generar espacios donde la orientación vocacional se construya desde el diálogo directo con quienes ya transitan las distintas carreras. Más allá de la información sobre planes de estudio, duración de las carreras o requisitos de ingreso, la posibilidad de escuchar experiencias personales permitió a los estudiantes proyectarse en escenarios concretos y comprender mejor las distintas opciones disponibles.

Durante toda la jornada, Sala Mayo se convirtió en un punto de encuentro donde convivieron expectativas, dudas, certezas y nuevos descubrimientos. Para algunos, la visita confirmó una vocación que ya venían construyendo; para otros, significó el primer paso para comenzar a imaginar un futuro profesional distinto al que habían pensado.

Con una amplia convocatoria y la participación de instituciones públicas y privadas, la Feria de Carreras Construir Futuro volvió a consolidarse como una herramienta clave para acompañar uno de los momentos más importantes en la vida de los jóvenes: elegir qué estudiar y comenzar a construir el camino hacia su futuro profesional.

"Construir futuro": gran cantidad de chicos en una feria clave para elegir qué estudiar

Sobre la Feria

La propuesta busca acompañar a las y los jóvenes en el descubrimiento de su vocación y en la construcción de su proyecto de vida, brindando herramientas para explorar las distintas alternativas de formación que ofrece la ciudad. Además, se desarrollan mesas de entrevistas grupales con profesionales de distintos rubros, que permiten a los estudiantes conocer de primera mano experiencias, trayectorias y desafíos de diversos ámbitos laborales.

Entre los stands se ubican la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Catolica Argentina (UCA) y la Universidad Siglo XXI.

También están presentes la Universidad Kennedy, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), el Instituto Argentino del Oficio IAO, la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Adventista del Plata, y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU).

En tanto, entre los institutos terciarios se ubicaron el Instituto Superior CAE, New Start, Viviana D'arrigo, Escuela Juan XXIII, la Asociación de Fotografos Profesionales de Entre Ríos (Afper), la Policía de Entre Ríos, Fuerza Aérea, el Ejército Argentin, el Centro de Perfeccionamiento Municipal, y el Instituto Superior “Cristo Redentor”.

El Instituto de Educación Superior de la Cruz Roja Argentina, la Prefectura Naval Argentina (PNA), el Instituto de Periodismo Deportivo, la Oficina de Empleo de la ciudad, Marca Paraná, CEMI, la Editorial Municipal, Distrito del conocimiento, y el Concejo Deliberante estudiantil fueron de la partida.

Para esta edición, unos 30 profesionales de diferentes rubros sumaron su voz en las rondas de entrevistas grupales, para responder dudas sobre la vida universitaria, la salida laboral y otorgar consejos o recomendaciones para tomar una decisión.