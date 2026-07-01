Nuevo recibo de sueldo: comenzó a regir, pero la mayoría de las empresas aún no se adaptó

REDACCIÓN ELONCE
El nuevo recibo de sueldo ya entró en vigencia con cambios que buscan transparentar el costo laboral total de cada empleado. Sin embargo, empresas, estudios contables y áreas de Recursos Humanos todavía ajustan sus sistemas para cumplir con el nuevo formato.
El nuevo recibo de sueldo comenzó a regir formalmente este lunes como parte de la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Sin embargo, la mayoría de las empresas todavía no logró adaptar sus sistemas de liquidación de haberes al nuevo esquema, por lo que gran parte de los trabajadores recibió la liquidación correspondiente a junio con el formato tradicional.
La modificación fue establecida mediante el Decreto 407/2026 y representa uno de los cambios más importantes en materia de documentación laboral de los últimos años. El objetivo oficial es que cada empleado pueda conocer con mayor claridad cuánto representa realmente su costo laboral para el empleador, más allá del salario que finalmente percibe en su bolsillo.
Mientras tanto, estudios contables, desarrolladores de software y departamentos de Recursos Humanos continúan ajustando plataformas, parametrizaciones y criterios técnicos para cumplir con los nuevos requisitos establecidos por la normativa.
Un recibo con mayor nivel de detalle
El principal cambio consiste en la incorporación del denominado "costo laboral total". A partir de ahora, además del salario bruto, las deducciones habituales y el sueldo neto, el recibo deberá reflejar todos los conceptos que el empleador afronta por la relación laboral.
Entre ellos figuran los aportes a la seguridad social, obra social, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), contribuciones sindicales, aportes a cámaras empresarias y otros costos vinculados con el empleo registrado.
La reforma también incorporó un elemento visual inédito: un gráfico de torta que deberá mostrar cómo se distribuye el costo laboral total, diferenciando qué porcentaje corresponde al salario que cobra el trabajador y qué parte se destina a cargas sociales y demás contribuciones.
El gráfico fue uno de los principales obstáculos
Precisamente, ese gráfico se convirtió en uno de los principales inconvenientes para las empresas al momento de adaptar sus sistemas informáticos. En numerosos casos, los programas de liquidación todavía no incorporaron esta funcionalidad, lo que retrasó la implementación efectiva del nuevo recibo.
"El impacto de la reforma se siente especialmente en quienes gestionan múltiples nóminas de manera simultánea. Cuando surge una duda de configuración o interpretación normativa, el problema puede replicarse en decenas de empresas y cientos de empleados al mismo tiempo. Un recibo que omita el gráfico o no agrupe los conceptos según los rubros exigidos queda fuera de norma", explicó Catalina Barber Clas, Product Owner del módulo de Sueldos de Xubio al dialogar con La Nación.
La especialista señaló que la adecuación tecnológica demanda modificaciones profundas en los sistemas utilizados por empresas y estudios contables, especialmente aquellos que administran una gran cantidad de clientes y liquidaciones de manera simultánea.
Dudas sobre la firma y las auditorías
Otra de las consultas frecuentes surgió por la eliminación del duplicado firmado por el trabajador. El nuevo esquema contempla únicamente un ejemplar destinado al empleador, una modificación que despertó interrogantes en distintos sectores de la actividad económica.
Empresas vinculadas con la minería, la construcción y los servicios advirtieron que numerosas auditorías continúan solicitando la firma del empleado como constancia documental, por lo que todavía no existe plena certeza respecto de cómo convivirá esa exigencia con el nuevo formato digital.
También aparecieron consultas relacionadas con la correcta identificación de los conceptos correspondientes a la seguridad social, la Ley de Riesgos del Trabajo y distintos fondos convencionales. En muchos casos, las dudas se centraron en cuál es la base imponible utilizada por el sistema y de qué manera deben aplicarse las diferentes alícuotas de ART.
"Se trata de una inquietud técnica que exige ajustes personalizados según la realidad de cada empleador", añadió Barber Clas.
Expectativa por la adaptación del sistema
El contador Marcos Felice coincidió en que la implementación todavía presenta numerosos interrogantes. "Hay todavía muchas dudas con el nuevo recibo y muchos softwares que aún no implementaron los cambios. No hay aclaración sobre sanciones, pero yo creo que no se van a aplicar, al menos durante un tiempo. La principal dificultad es adaptar sistemas al nuevo formato e información requerida", sostuvo.
Hasta el momento, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no informó oficialmente si aplicará sanciones a quienes aún no hayan implementado el nuevo modelo de recibo, una definición que esperan tanto empresas como profesionales de Ciencias Económicas.
Pese a tratarse de una reforma significativa, la estructura del recibo de sueldo prácticamente no había registrado modificaciones desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974. Por ello, especialistas consideran que el proceso de adaptación requerirá un período de transición antes de que el nuevo formato se generalice.
Transparencia como objetivo
Cuando el Gobierno presentó la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que la intención era visibilizar costos laborales que históricamente permanecían ocultos para la mayoría de los trabajadores.
En la misma línea, Martín Bayugar, cofundador de Naaloo, sostuvo que el desafío no pasa únicamente por mostrar más información, sino también por lograr que los empleados puedan comprenderla.
"Muchas veces hablamos de transparencia como si fuera simplemente publicar información. Pero la verdadera transparencia ocurre cuando las personas entienden esa información. Ahí es donde las empresas van a tener un rol muy importante al explicar qué significan estos conceptos y cómo se compone una relación laboral", afirmó.