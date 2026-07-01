La producción de petróleo en Argentina alcanzó un récord histórico y superó los 900.000 barriles diarios

Impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, la extracción de crudo marcó en mayo el mayor nivel registrado en el país. El shale representa cerca del 70% de la producción nacional y el sector apunta ahora a alcanzar el millón de barriles diarios.
La producción de petróleo en Argentina alcanzó un nuevo récord durante mayo al superar, por primera vez, los 900.000 barriles diarios, impulsada por el crecimiento sostenido de Vaca Muerta. Según datos de la Secretaría de Energía, la extracción llegó a 903.700 barriles por día, lo que representó un incremento del 19,6% respecto del mismo mes del año pasado.
El registro constituyó el mayor nivel de producción del que se tiene registro y consolidó el protagonismo del petróleo no convencional en la matriz energética argentina.
Actualmente, Vaca Muerta concentra el 69% de la producción nacional de crudo, es decir, casi siete de cada diez barriles extraídos en el país provienen de la formación ubicada en la cuenca neuquina.
Un crecimiento sostenido
El récord anterior había sido alcanzado en octubre de 2025, cuando la producción se ubicó en 859.500 barriles diarios. La marca registrada en mayo significó un nuevo salto para la industria hidrocarburífera y reflejó el crecimiento de las inversiones, la mayor productividad de los desarrollos no convencionales y la ampliación de la infraestructura para transportar el crudo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los resultados y remarcó la importancia estratégica que adquirió el sector energético para la economía nacional.
Las exportaciones también crecieron
El incremento de la producción comenzó a reflejarse en el comercio exterior. Durante mayo, el complejo de combustibles y energía exportó 1.745 millones de dólares, un 167% más que en igual mes de 2025, impulsado principalmente por las ventas de petróleo crudo.
En los primeros cinco meses del año, las exportaciones del sector alcanzaron 6.182 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 44,7%. La mejora respondió tanto al aumento de los volúmenes exportados como a un contexto internacional que favoreció los precios del petróleo.
Los analistas señalaron que las cantidades exportadas crecieron 32,6%, mientras que los precios avanzaron 6,8% respecto del año anterior.
El desafío: llegar al millón de barriles diarios
Con la producción estabilizada por encima de los 900.000 barriles diarios, el próximo objetivo del sector es alcanzar el millón de barriles por día hacia fines de 2026 o comienzos de 2027.
Para lograrlo será clave la puesta en marcha de la primera etapa del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que incorporará inicialmente 180.000 barriles diarios de capacidad de transporte y permitirá aliviar uno de los principales cuellos de botella que enfrenta la industria.
Las proyecciones de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos indican que, en un escenario de crecimiento sostenido, Argentina podría superar 1,5 millones de barriles diarios a comienzos de la próxima década. En ese contexto, el petróleo no convencional pasaría a representar más del 80% de la producción nacional, consolidando a Vaca Muerta como el principal motor energético y uno de los mayores generadores de divisas del país. (Ámbito)