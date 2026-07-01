Entre Ríos cerró una cosecha de pecán con fuerte mejora productiva

La temporada 2025/26 de nuez pecán finalizó con rindes superiores a los del año pasado. En Entre Ríos hubo casos que duplicaron la producción y el sector se mostró optimista pese al alto costo de los insumos.
La campaña 2025/26 de nuez pecán dejó un balance altamente positivo para Entre Ríos, con un fuerte crecimiento de la producción y buenos niveles de calidad.
El informe nacional, elaborado por el Cluster del Pecán, sobre el avance de la temporada indicó que la cosecha está prácticamente concluida en todo el país y que, en términos generales, los volúmenes obtenidos fueron significativamente superiores a los de la campaña anterior.
En el norte entrerriano, la cosecha finalizó a comienzos de junio y, aunque el cierre de la recolección se demoró por la apertura de los rueznos, los productores lograron muy buenos resultados. En algunos establecimientos la producción duplicó la del año pasado, con excelente calidad interna y porcentajes de rechazo inferiores al 2%. Además, ya comenzaron las tareas de poda y las enmiendas invernales para preparar el próximo ciclo.
En el centro oeste provincial también se registraron buenos volúmenes, impulsados especialmente por montes jóvenes que ingresaron en producción. Mientras los productores avanzan con la postcosecha y buscan el mejor momento para comercializar la producción, ya planifican la fertilización de primavera y la incorporación de enmiendas orgánicas, favorecidos por una buena disponibilidad hídrica en los suelos.
En el centro sur hubo rindes hasta 40% superiores
El informe también destacó el desempeño del centro sur entrerriano, donde la cosecha prácticamente concluyó con una temporada de muy alta producción. En numerosos establecimientos los rindes duplicaron los de 2025, mientras que el incremento promedio regional fue estimado entre un 30 y un 40%.
Los especialistas señalaron que el crecimiento del volumen no implicó pérdidas en la calidad de la almendra, aunque sí se observó una leve reducción del tamaño de los frutos. Además, las abundantes lluvias otoñales hicieron que muchos montes conservaran el follaje durante más tiempo, retrasando el inicio de la poda invernal.
Otro dato positivo fue la intensa acumulación de horas de frío registrada durante junio, superior a la del mismo mes del año pasado, un factor considerado clave para garantizar una buena brotación durante la primavera.
Panorama favorable en el resto del país
El relevamiento también mostró un escenario positivo en otras regiones productoras. En Buenos Aires, prácticamente terminó la cosecha y gran parte de los productores ya comercializó buena parte de la producción. El informe destacó que las condiciones climáticas acompañaron durante todo el ciclo, las plantaciones adultas alcanzaron altos niveles de rendimiento y el mercado respondió con precios satisfactorios, permitiendo afrontar inversiones para la próxima campaña.
En el centro norte de Santa Fe, la producción aumentó alrededor de un 15% respecto del ciclo anterior gracias al ingreso de nuevas plantaciones en plena producción y a las buenas condiciones ambientales. Allí llamó la atención la demora en el ingreso al reposo invernal, atribuida a la elevada disponibilidad de agua en los perfiles del suelo y a temperaturas diurnas superiores a las habituales.
En Corrientes, mientras el sudoeste y oeste ya ingresaron en la etapa de reposo vegetativo, el centro sur de la provincia avanza con capacitaciones para productores y prepara más de 120 hectáreas de nuevas plantaciones, reflejando el crecimiento sostenido de la actividad.
En tanto, en Tucumán, Chaco, Jujuy, Córdoba y Salta comenzaron las tareas de poda y mantenimiento de los montes. En esas provincias las condiciones de humedad y las bajas temperaturas generan expectativas favorables para la acumulación de horas de frío y el desarrollo del próximo ciclo productivo.
Optimismo, pero con cautela para la campaña 2026/27
Como conclusión, el informe destacó que la campaña dejó un fuerte impulso para el sector, tanto desde el punto de vista económico como anímico. Sin embargo, advirtió que el elevado costo de insumos como fertilizantes, fitosanitarios y energía obligará a los productores a planificar cuidadosamente las inversiones.
Además, recomendó preservar la calidad de la nuez durante el almacenamiento mientras se esperan mejores oportunidades comerciales. "La austeridad económica no debe estar acompañada de una austeridad cognitiva", concluyó el documento, al remarcar que la eficiencia en el manejo será determinante para sostener la rentabilidad de la próxima campaña.
Avance de Temporada 2025/2026 de la nuez de pecan by elonceweb