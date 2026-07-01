Pensiones no contributivas ANSES: quiénes no cobran en julio y cómo reclamar

Las pensiones no contributivas ANSES tienen requisitos específicos para percibir el beneficio durante julio de 2026. Quiénes quedaron excluidos del pago, cómo hacer un reclamo y cuáles son los montos vigentes.
Las pensiones no contributivas ANSES correspondientes a julio de 2026 comenzarán a abonarse de acuerdo con el calendario establecido por el organismo previsional. Sin embargo, algunos beneficiarios no percibirán el pago este mes debido a distintas situaciones contempladas en la normativa vigente. Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó cuáles son los pasos para iniciar un reclamo en caso de demoras o suspensiones.
Entre los casos en los que el beneficio no será abonado figuran quienes ya no reúnen las condiciones exigidas por el organismo, las personas que permanecieron fuera de la Argentina durante más de 90 días consecutivos y aquellos titulares cuyo beneficio haya sido suspendido o dado de baja tras detectarse irregularidades.
Desde ANSES señalaron que quienes consideren que la suspensión fue incorrecta o detecten la falta de acreditación del haber pueden iniciar un procedimiento administrativo para solicitar la revisión de su situación.
Cómo reclamar el pago de una PNC
El organismo informó que, cuando el pago permanece pendiente por más de 60 días, la situación generalmente ya figura registrada en el sistema. En esos casos, el beneficiario deberá reunir la documentación correspondiente para avanzar con el reclamo.
Si la demora es inferior a ese plazo, será necesario descargar y completar el formulario Reclamo de Haberes Impagos (PS 6.5). Luego, deberá presentarse en la entidad bancaria donde se percibe la prestación con la firma de una autoridad competente, como el gerente, contador, jefe de área, responsable del centro de pago o jefe del Correo Argentino.
Otra opción consiste en realizar el trámite mediante la plataforma Mi ANSES, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí deberá seleccionarse la opción "Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado (Activación/Repago)". También es posible efectuar la gestión de manera presencial en una oficina del organismo con turno previo.
Cómo consultar si el beneficio fue acreditado
Los titulares de las pensiones no contributivas ANSES pueden verificar si tienen asignada una fecha de pago ingresando a Mi ANSES.
Para ello deberán acceder con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social y dirigirse al apartado "Mis Cobros", donde podrán consultar si el beneficio fue depositado o conocer el día previsto para el cobro.
Durante julio de 2026, las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán un haber de $288.251,36, mientras que las PNC para madres de siete hijos alcanzarán los $411.787,67.
Requisitos para acceder a las pensiones
ANSES mantiene distintos requisitos según el tipo de prestación solicitada. En el caso de la pensión por invalidez, los interesados deben ser argentinos nativos, naturalizados o acreditar al menos diez años de residencia continua en el país, tener menos de 65 años y no percibir otra jubilación o pensión, publicó TN.
Para la pensión destinada a madres de siete hijos, se exige ser argentina nativa o naturalizada con un año de residencia, o extranjera con un mínimo de 15 años de residencia en el país. Además, la solicitante no debe contar con ingresos suficientes ni percibir otra prestación previsional.
En cuanto a la pensión por vejez, está destinada a personas de 70 años o más, que no perciban otros ingresos previsionales y cumplan con los requisitos de residencia establecidos por la normativa vigente. Asimismo, quienes se encuentren privados de la libertad o cumpliendo un régimen de reclusión no podrán acceder al beneficio.