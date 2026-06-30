Rige alerta amarilla por frío extremo: qué departamentos de Entre Ríos estarán afectados

La alerta amarilla por frío extremo volverá a marcar las condiciones meteorológicas en parte de Entre Ríos durante este miércoles, de acuerdo con el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó una jornada con bajas temperaturas en cinco departamentos de la provincia, donde además se prevé la presencia de neblina durante las primeras horas del día y ráfagas de viento que podrían intensificar la sensación térmica.

Según el pronóstico oficial, los departamentos alcanzados por la advertencia son Gualeguaychú, Colón, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. En estas zonas se espera una temperatura mínima de 2 grados centígrados durante la mañana, mientras que la máxima alcanzaría los 12 grados por la tarde.

La alerta vigente en Entre Ríos. Foto: SMN.

A estas condiciones se suma la posibilidad de neblina en la madrugada y la probabilidad de ráfagas provenientes del sector sudeste, con velocidades que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora. Este escenario podría generar una sensación térmica inferior a la temperatura registrada, por lo que se recomienda extremar los cuidados, especialmente en los grupos considerados de mayor riesgo.

Cómo estará el tiempo en el resto de Entre Ríos

Aunque la alerta amarilla por frío extremo no alcanza al resto del territorio provincial, el descenso de temperatura también se hará sentir en distintas localidades entrerrianas. En Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay se espera una mínima de 5 grados y una temperatura máxima cercana a los 14 grados durante la tarde.

Foto: Elonce.

Además, el pronóstico indica que en estos departamentos podrían registrarse ráfagas de viento del sector sur con velocidades estimadas entre los 42 y 50 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más frío.

En tanto, para los departamentos San Salvador, Concordia, Feliciano, Federal y Federación, las condiciones serán similares. Las temperaturas mínimas también rondarán los 5 grados durante la madrugada, mientras que la máxima prevista alcanzará los 14 grados. Al igual que en otras regiones de la provincia, no se descarta la presencia de ráfagas intensas de viento.

Foto: Elonce.

El frío extremo también afecta a gran parte del país

La advertencia por frío extremo no se limita a Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta amarilla a varias provincias argentinas como consecuencia de una masa de aire frío que continúa afectando a buena parte del territorio nacional.

Entre las jurisdicciones alcanzadas por la advertencia se encuentran Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, San Juan, Mendoza, Chubut, Río Negro, San Luis, La Rioja y Catamarca, donde también se esperan temperaturas muy bajas que podrían representar un riesgo moderado para la salud, especialmente en personas mayores, niños pequeños y quienes padecen enfermedades crónicas.

Foto: Elonce.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al aire libre durante las horas más frías del día y prestar especial atención a las personas más vulnerables. Las bajas temperaturas continuarán siendo protagonistas durante los próximos días, por lo que se aconseja seguir la evolución de los pronósticos y eventuales actualizaciones de las alertas meteorológicas.