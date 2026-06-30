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Política Se realizarán el lunes 6 de julio

El gobierno provincial convocó a estatales y docentes a mesa paritaria para el próximo lunes

El Ejecutivo provincial convocó a los gremios estatales y docentes a una nueva mesa paritaria, que se realizará el lunes 6 de julio. El encuentro con los sindicatos estatales está fijado para las 14.30 y la reunión con los gremios docentes será a las 17.

30 de Junio de 2026
Convocan a mesa paritaria.
Convocan a mesa paritaria. Foto: (Archivo).

El Ejecutivo provincial convocó a los gremios estatales y docentes a una nueva mesa paritaria, que se realizará el lunes 6 de julio. El encuentro con los sindicatos estatales está fijado para las 14.30 y la reunión con los gremios docentes será a las 17.

El Ejecutivo provincial convocó a los gremios estatales y docentes a una nueva mesa paritaria, que se realizará el próximo lunes 6 de julio.

El encuentro con los sindicatos estatales está fijado para las 14.30. Asistirán la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

 

La reunión con los gremios docentes será a las 17, con la participación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial mantiene con los distintos sectores gremiales.

Temas:

Gobierno provincial docentes gremios sindicatos
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