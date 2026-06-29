Bacheo en Paraná: anunciaron obras y el avance del plan 100% LED

REDACCIÓN ELONCE
El bacheo en Paraná fue uno de los ejes de la entrevista que Julián Hirschfeld brindó a Elonce. El secretario de Servicios Públicos confirmó nuevos frentes de obra, explicó por qué algunas reparaciones demoran y anticipó importantes avances en iluminación y calles de la ciudad.
El bacheo en Paraná fue uno de los principales temas abordados por Julián Hirschfeld, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, durante su participación en el programa Quién Dice Qué, que se emite todos los lunes por Elonce. El funcionario repasó los trabajos que se ejecutan en distintos sectores de la ciudad, explicó el funcionamiento del sistema de reparación de calles y adelantó nuevas intervenciones que buscan mejorar la infraestructura vial con recursos propios.
En el inicio de la entrevista, Hirschfeld destacó la importancia del contacto permanente con los vecinos a través de las reuniones con las comisiones vecinales, que se realizan cada semana.
"Son reuniones positivas donde el intercambio con las distintas vecinales que se reúnen todos los lunes. Y para nosotros es importante porque escuchamos las distintas demandas, como todos es una ciudad muy grande, somos 300.000 habitantes y uno de los pedidos de la intendente del primer día de gestión es estar cerca al vecino y es una linda responsabilidad que tenemos como funcionario público de escuchar y estar permanentemente atendiendo las demandas", dijo.
Además, remarcó que esos encuentros también sirven para informar el rumbo de la gestión: "Explicando cuáles son los ejes que tiene la gestión y también explicando cuáles son los próximos objetivos que nos ponemos de cara al futuro con respecto a no solamente a la iluminación LED, sino a la trama vial pavimentada y no pavimentada, incorporación de una planta de asfalto en frío que adquirimos".
Nueva planta de asfalto y reducción de costos
Uno de los anuncios más importantes estuvo relacionado con la incorporación de una planta de asfalto en frío, una herramienta que permitirá incrementar la capacidad operativa del municipio y acelerar los trabajos de mantenimiento vial.
"La verdad que estamos muy contentos porque nos va a permitir a nosotros tener mayor producción, reducir los costos operativos en un 30% y también armar un plan que venimos planificando hace varios meses de distintas vecinales donde tenemos frentes de obras abiertos permanentemente para trabajar el bacheo", señaló.
Consultado por las demoras que suelen observar los vecinos entre la reparación de un caño y el posterior cierre del pavimento, Hirschfeld explicó que existe un procedimiento técnico que debe respetarse: "Hay varios motivos. Primero, que la Municipalidad es una sola. Entonces, tratamos de cubrir todos los lugares. Cuando se arregla un caño, se espera por protocolo entre 48 horas y 72 horas para ver si la pérdida no persiste".
Agregó que luego de esa etapa intervienen diferentes áreas municipales: "Posterior a eso, la misma repartición es la que realiza el trabajo de cerrado de ese bache y luego pasa la Dirección de Conservación Vial para hacer el bacheo. Así que el proceso entre el cerrado y la aplicación del asfalto puede demorar entre 48 y 72 horas".
Más producción y cuadrillas de emergencia
El funcionario también brindó detalles sobre la capacidad operativa de la nueva planta: "Hoy teniendo la posibilidad de tener esta planta de asfalto en frío, nos permite producir 50 toneladas hora. Es un volumen muy importante porque nosotros tenemos varias cuadrillas de asfalto en frío hoy en la ciudad de Paraná y estamos atendiendo distintos frentes".
En ese sentido, enumeró algunos de los sectores donde actualmente se desarrollan tareas: "Hoy estamos en el barrio Vicoer, 80 Viviendas. Estamos también trabajando en la vecinal Villa Almendral. Estamos con un frente de bacheo en avenida Ramírez y también con un bacheo que llamamos nosotros ambulante, que es en el área central de la ciudad de Paraná".
Además, destacó otro beneficio que traerá la nueva maquinaria: "No solamente que la planta de asfalto en frío es positivo con respecto al ahorro económico, que es más de un 30%, sino que también el cuidado de los empleados municipales, porque al no estar en caliente el asfalto pueden trabajarlo y podemos producir previamente. Si tenemos alguna eventualidad en cualquier horario del día, tener una cuadrilla de emergencia 24 horas para atender urgencias en la ciudad de Paraná".
Demoras en los reclamos y plan para Bajada Grande
Durante la entrevista también se abordó la cantidad de reclamos que recibe diariamente el municipio: "La demanda es muy alta, obviamente los recursos son finitos, entonces tratamos de cumplir la mayor expectativa de las vecinales". No obstante, aseguró que existe una planificación basada en un relevamiento permanente: "Tenemos un mapeo de la ciudad de las zonas más críticas".
Uno de los sectores que tendrá especial atención será Bajada Grande: "En los próximos 90 días, más de 10 kilómetros de la trama vial no pavimentada de Bajada Grande van a ser compuestos con no solo calcáreo, sino ripio y también 020 triturado y también el mantenimiento de la traza, que es los desagües pluviales, los badenes que faltan en distintas vecinales".
El secretario remarcó que todas esas intervenciones se ejecutarán con fondos municipales: "Todo con recursos propios. La verdad que podemos decir con mucho orgullo y satisfacción que el aporte de los contribuyentes hace que el sostenimiento de la ciudad se pueda llevar a cabo".
Avanza el plan LED y alertó por el robo de cables
Otro de los ejes de la entrevista fue el programa de modernización del alumbrado público: "Estamos en la última etapa. En el día de ayer, ya empezaron a llegar las columnas nuevas que compramos. Son alrededor de 2.500 columnas de PRFV y están llegando en los próximos días las últimas compras de 5.000 luminarias LED de última tecnología para la última etapa del programa".
Según precisó, la mayor parte de la ciudad ya cuenta con esta tecnología: "Hoy tienen 80% de las vecinales de Paraná 100% LED. Nos falta ese 20% que lo vamos a terminar a fin de año o los primeros meses del próximo año".
Finalmente, Hirschfeld se refirió a los inconvenientes ocasionados por el robo de cables en distintos sectores: "Es robo de cable generalmente lo que es Circunvalación a la altura de la Escuela de Policía. Esa zona de la ciudad sufrimos vandalismo permanentemente. Es uno de los tantos lugares donde sufrimos vandalismo, como también lo sufrimos en el Parque Urquiza y algunos espacios públicos".
Y concluyó: "Cuando nos informan, automáticamente al otro día va el personal de Alumbrado que viene trabajando con este programa en forma muy eficiente".