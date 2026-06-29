Invitan a una velada boxística en Peñarol: contará con 12 peleas

REDACCIÓN ELONCE
La velada boxística en el club Peñarol se realizará el próximo 10 de julio desde las 21 y reunirá a púgiles de distintas localidades. Elonce dialogó con organizadores, entrenadores y boxeadores que serán protagonistas de la jornada.
La velada boxística en el club Peñarol será uno de los grandes atractivos para los amantes del boxeo amateur en Paraná. El evento se desarrollará el próximo 10 de julio, desde las 21 horas, y contará con 12 combates que reunirán a jóvenes promesas de la disciplina. La organización está a cargo de Justo Martínez y César Jaime, quienes destacaron el crecimiento que viene teniendo el boxeo formativo en la región.
“El 10 de julio a partir de las 21 horas en el club Peñarol van a haber 12 peleas amateur”, afirmó Justo Martínez, padre del reconocido boxeador "Maquinita" Martínez y uno de los impulsores de la velada.
La cartelera incluirá púgiles de Paraná y otras ciudades entrerrianas, con el objetivo de brindar una jornada deportiva que permita seguir fortaleciendo el desarrollo del boxeo amateur.
Una oportunidad para seguir creciendo
Uno de los entrenadores que participará de la organización destacó el trabajo conjunto que vienen realizando para concretar el festival. “Venimos entrenando muy bien, venimos trabajando y gracias a Dios, se nos da la oportunidad de trabajar con Justo Martínez, que es el promotor del evento. Lo organizamos los dos y para mí es un placer”, expresó a Elonce.
El entrenador también valoró el crecimiento de los jóvenes boxeadores que integran el gimnasio y remarcó la importancia de contar con este tipo de eventos para sumar experiencia competitiva.
En ese marco, Marcos y Santino Jaime aparecen entre los principales protagonistas de la velada. Ambos siguen los pasos de su padre, César Jaime, quien no ocultó su orgullo por acompañarlos en este proceso deportivo.
Los hermanos Jaime también serán protagonistas
“Me pone contento porque están en el deporte. Estar trabajando con ellos me pone muy contento”, afirmó el entrenador al referirse a la participación de sus hijos.
Marcos Jaime, actual campeón entrerriano en la categoría de hasta 52 kilos, adelantó además que tendrá un importante desafío tanto en el festival como en el plano provincial.
“Vamos a estar participando de los Juegos Evita junto a mi hermano. Vamos a tratar de ganar la medalla de oro y de hacer un buen espectáculo”, manifestó.
Sobre el combate que afrontará en la velada del 10 de julio, agregó: “Vamos a estar enfrentando a Marcelo Espíndola, de Gualeguaychú. Vamos a tratar de dar un buen espectáculo y dar lo mejor de nosotros”.
Una noche para disfrutar del boxeo amateur
Por su parte, Santino Jaime también anticipó su participación en la programación prevista para el club Peñarol. “Posiblemente vamos a estar peleando el 10 de julio contra Bautista Albornoz”, señaló el joven púgil.