Selección Argentina: las dos decisiones que debe tomar Scaloni antes de enfrentar a Cabo Verde

La Selección Argentina transita los últimos entrenamientos antes de iniciar la fase eliminatoria del Mundial 2026 y Lionel Scaloni mantiene dos incógnitas para el partido del viernes ante Cabo Verde: la evolución física de Cristian Romero y la elección del delantero que acompañará a Lionel Messi.

El cruce por los dieciseisavos de final se disputará desde las 19, hora argentina, en el Miami Stadium. El equipo nacional llega como líder del Grupo J, con tres victorias en igual cantidad de encuentros, y se medirá con una selección que avanzó como una de las sorpresas de la primera fase.

La principal atención está puesta en Romero, quien continúa recuperándose del golpe que sufrió en la rodilla derecha durante el triunfo frente a Austria. El defensor no jugó ante Jordania por precaución y su presencia desde el inicio dependerá de cómo responda durante las prácticas de esta semana.

La evolución de Cuti Romero

El cuerpo técnico de la Selección Argentina mantiene cautela porque la molestia apareció en la misma rodilla en la que el cordobés había sufrido un esguince del ligamento lateral durante su paso por Tottenham. Sin embargo, puertas adentro consideran que el cuadro no reviste la gravedad que se temió en un primer momento.

“Cuti está bien, no se ha entrenado con el grupo, está aparte pero haciendo cosas intensas. En principio es menos grave de lo que todos pensamos y eso nos da tranquilidad”, señaló Scaloni al referirse al estado del marcador central.

La definición dependerá de si Romero puede entrenar a la par de sus compañeros en los próximos días. En caso de que no llegue en plenitud, Nicolás Otamendi volvería a ocupar su lugar en la zaga junto a Lisandro Martínez. Reuters informó que Romero era el único futbolista con una situación física a seguir dentro del plantel argentino.

Lautaro o Julián, la otra decisión

La segunda duda de la Selección Argentina aparece en el ataque. Lautaro Martínez convirtió de penal ante Jordania y reforzó sus chances de sostenerse entre los titulares, luego de haber sumado minutos importantes durante la fase de grupos.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Julián Álvarez, en tanto, busca recuperar terreno tras el esguince de tobillo que sufrió en la preparación previa al Mundial. El delantero del Atlético de Madrid había comenzado con ventaja en la consideración, pero el presente de Lautaro abrió nuevamente la disputa por el puesto de centrodelantero.

Todo indica que Messi regresará a la formación inicial luego de haber sido preservado en parte del último compromiso. Por esa razón, parece poco probable que Scaloni repita desde el arranque el doble nueve que utilizó frente a Jordania, cuando Lautaro y Julián compartieron ataque.

El probable equipo de la Selección Argentina sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. La decisión final se conocerá tras los entrenamientos previos al duelo en Miami.