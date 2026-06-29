Detenido tras persecución policial en Paraná cuenta con antecedentes por venta de drogas

Una persecución policial en Paraná culminó con un hombre detenido y el secuestro de cocaína, marihuana, un automóvil y teléfonos celulares, luego de que los ocupantes de un vehículo intentaran escapar de un control preventivo en la zona de Bajada Grande.

Al respecto, la subjefa de Operaciones de la Departamental Paraná, Cecilia Galiano, explicó a Elonce que el hecho ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 20.30, cuando efectivos del Grupo Especial intentaron identificar un automóvil que circulaba por la zona.

"El personal intentó realizar una identificación respecto de un automóvil que circulaba por la zona de Bajada Grande. Al darle la voz de alto, el conductor inició una huida por distintas calles", relató Galiano

Arrojaron droga durante la fuga

Durante la persecución, los policías observaron que desde la ventanilla del acompañante arrojaron un bulto a la vía pública, por lo que uno de los efectivos permaneció custodiándolo mientras el resto continuó el seguimiento del vehículo.

"La persecución continuó y pudo detenerse el vehículo sobre calle Larramendi, a la altura de Baxada del Paraná", indicó. En el rodado viajaban un hombre de 26 años y una mujer de 22 años, quienes fueron identificados.

Persecución policial con droga en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Por disposición de la Fiscalía en turno, intervino personal de la División Drogas Peligrosas y de Policía Científica, que confirmó el contenido del paquete descartado. "Los elementos arrojados eran aproximadamente 30 gramos de cocaína y 100 gramos de marihuana compacta", precisó la jefa policial.

Un detenido y una mujer identificada

Tras las actuaciones, el hombre quedó detenido y alojado en la Alcaidía de Tribunales, mientras que la mujer fue correctamente identificada y quedó supeditada a la causa.

"Estas personas cuentan con antecedentes. En la identificación se pudo saber que están vinculadas a la venta de estupefacientes y se dedican a esa actividad", afirmó Galiano a Elonce.

Consultada sobre qué motivó la sospecha inicial, explicó que se trataba de un control de rutina. "Solamente se iba a hacer una identificación común y corriente. Ellos decidieron darse a la fuga y eso fue lo que llamó la atención del personal policial", sostuvo.

Allanamiento por violencia de género

En otro procedimiento desarrollado durante el fin de semana, la Policía realizó un allanamiento en barrio Lomas del Mirador en el marco de una causa por lesiones y amenazas en contexto de violencia de género. "La denunciante había manifestado que su expareja, un adolescente de 17 años, la había amenazado y lesionado", señaló Galiano.

Tras la autorización judicial, los efectivos allanaron la vivienda del adolescente y secuestraron un arma de fuego. "En el domicilio del victimario se logró localizar un arma calibre .22. Se dio intervención a Policía Científica y el menor quedó identificado y supeditado a la causa por disposición del fiscal de Menores", detalló.

La funcionaria aclaró que el adolescente no fue detenido debido a su condición de menor de edad, aunque permanece imputado en la investigación. "Está notificado de las restricciones vigentes y la fiscal Sonia Vives se encuentra en conocimiento de toda la situación", concluyó.