Un allanamiento por amenazas terminó con el secuestro de un arma de fuego en Paraná

Un arma de fuego tipo revólver calibre .22 fue secuestrada durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle Primer Congreso Nacional, en el marco de una causa por supuestas lesiones y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

El procedimiento se concretó luego de una serie de tareas investigativas que permitieron identificar un domicilio presuntamente vinculado con el hecho bajo investigación. Con la correspondiente orden judicial, personal policial ingresó a la vivienda y realizó una requisa en busca de elementos de interés para el expediente.

Durante el operativo, los efectivos hallaron el revólver calibre .22 y también incautaron un teléfono celular que guardaría relación con la causa. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las medidas que se consideren necesarias.

Peritarán el revólver y el celular

La medida fue dispuesta por el Juzgado interviniente, con conocimiento de la Fiscalía de Menores. Además, se dio intervención a personal de Policía Científica para el levantamiento y peritaje de los elementos secuestrados.

Las pericias permitirán determinar las características y el estado del arma, además de establecer si puede aportar información relevante para esclarecer la denuncia que originó la investigación. El teléfono celular también podrá ser sometido a análisis, de acuerdo con las disposiciones judiciales.

Hasta el momento no se informaron detenciones vinculadas con este allanamiento. La causa continúa en trámite y se esperan los resultados de las pericias para definir los próximos pasos de la pesquisa.

Intentó robar una moto y fue detenido

En otro procedimiento realizado durante la noche del domingo, un hombre fue detenido luego de ser acusado de intentar sustraer un motovehículo que se encontraba estacionado en la vía pública, frente al Centro de Salud Corrales.

La intervención comenzó a partir de un aviso recibido por la Policía. Al advertir la situación, el sospechoso escapó por avenida Zanni, aunque fue localizado minutos más tarde en inmediaciones de las calles Fray Mocho y Madariaga.

Al inspeccionar la moto, los efectivos constataron daños en el tambor de arranque y cables cortados. Tras informar lo ocurrido a la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del hombre y su traslado a la Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de tentativa de robo de motovehículo dejado en la vía pública.