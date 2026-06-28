Hallaron restos humanos en un basural de Santa Fe y buscan identificar a la víctima

Restos humanos que, en una primera evaluación, corresponderían a una mujer fueron encontrados este domingo dentro de una bolsa en un basural de Santa Fe. El procedimiento se desplegó en barrio Villa Oculta, en la zona de calles Liberación y Estrada, detrás de unas canchas de fútbol.

El descubrimiento fue realizado por una persona que recorría el predio en busca de materiales entre los residuos. Al advertir una bolsa de grandes dimensiones y revisar su contenido, encontró restos humanos y dio aviso inmediato a la Central de Emergencias 911.

Personal de la Policía de Investigaciones llegó al sector, preservó la escena y dio intervención a la Fiscalía, que inició actuaciones bajo la carátula de “investigación de muerte”. La identidad de la víctima aún no fue confirmada, según informó El Litoral.

Las primeras pericias en el lugar

De acuerdo con las primeras observaciones, los restos serían de una persona de sexo femenino. Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que no presentarían un avanzado estado de descomposición, aunque será el análisis forense el que permita establecer con precisión el tiempo transcurrido desde la muerte.

Los especialistas trabajaron durante varias horas en el relevamiento del basural y en la recolección de evidencias. Entre las medidas ordenadas por la Fiscalía se encuentran las pericias médico-legales y criminalísticas, destinadas a determinar las circunstancias del fallecimiento y reconstruir cómo llegó la bolsa hasta ese sector de Santa Fe.

Foto: El Litoral.

Hasta el momento, no se difundieron datos que permitan identificar a la víctima ni se informaron personas demoradas o imputadas por el hecho. La investigación se encuentra en su etapa inicial y las autoridades mantienen reserva sobre las hipótesis que analizan.

Cotejan denuncias por averiguación de paradero

Los investigadores comenzaron a contrastar la información obtenida en la escena con denuncias recientes por averiguación de paradero y otros registros disponibles. El objetivo es determinar si existe alguna persona buscada que pueda estar vinculada con el hallazgo.

Según la información conocida hasta el momento, se analiza especialmente una denuncia relacionada con la desaparición de una mujer registrada días atrás. Sin embargo, no existe una confirmación oficial que relacione ambos episodios, por lo que esa posibilidad continúa bajo evaluación.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía, que aguardará los resultados de las pericias para avanzar con la identificación y definir los próximos pasos de la pesquisa. Mientras tanto, el predio de Villa Oculta permaneció bajo resguardo policial durante el procedimiento.