Ceuta refuerza su frontera ante el temor a un nuevo cruce masivo

Alerta por un nuevo llamado a un cruce masivo a través de redes sociales para este sábado

España y Marruecos reforzaron la vigilancia en torno a Ceuta ante el temor de un nuevo intento de entrada masiva de migrantes desde territorio marroquí. El llamado, difundido principalmente a través de redes sociales, apunta a un nuevo cruce para este sábado.

El portavoz del Ministerio del Interior de Marruecos, Rachid El Khalfi, aseguró que se “tomaron todas las medidas necesarias para impedir cualquier intento de cruce ilegal e interceptar a cualquier persona que intente participar en él”.

En la frontera se observó un importante despliegue de efectivos marroquíes, incluidos cientos de agentes antidisturbios. Las autoridades también investigan a personas sospechadas de participar en la difusión de mensajes que promueven nuevos intentos de ingreso a Ceuta y Melilla.

La situación se produce apenas dos semanas después de la última oleada migratoria, que dejó 141 víctimas fatales, de acuerdo con los reportes difundidos en

España.

Alerta por desinformación en redes

La posibilidad de un nuevo cruce también generó preocupación en la Unión Europea. La Comisión Europea instó a Meta y TikTok a reforzar los controles y eliminar publicaciones que puedan incentivar nuevos saltos fronterizos.

El portavoz de la Comisión Europea, Balázs Ujvári, explicó que las plataformas “activaron sus protocolos de crisis” y pusieron en marcha un mecanismo de coordinación para abordar posibles contenidos de desinformación vinculados con la situación.

Entre los mensajes que circularon se difundió el rumor falso de que el puesto fronterizo de Ceuta estaría abierto por tratarse de un día festivo en España. Una investigación de RFI señaló que las cuentas que impulsaron la convocatoria fueron creadas recientemente y que muchas tenían pocos seguidores y escasa actividad previa.

España y Marruecos cruzaron acusaciones

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, advirtió sobre la necesidad de evitar que se repita la situación registrada a fines de julio.

“Cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión a España en su conjunto. Ceuta y Melilla no se tocan”, afirmó.

Robles sostuvo además que lo ocurrido el 30 de julio “no puede volver a ocurrir” y reclamó que las mafias dedicadas al tráfico de personas reciban “todo el peso de la ley”.

Del lado marroquí, el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbu, cuestionó la respuesta española y sostuvo que Marruecos intenta impedir que los migrantes abandonen su territorio.

Mientras tanto, miles de migrantes permanecen en Ceuta y continúa la presión sobre los recursos de acogida, en particular ante la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).