Hallaron indicios del primer río de estrellas extragaláctico que permite estudiar materia oscura

Un equipo internacional de astrofísicos identificó indicios del primer río de estrellas originado en un cúmulo globular fuera de la Vía Láctea. La estructura fue denominada Oyashio y se encuentra en una galaxia situada a unos 115 millones de años luz de la Tierra.

El descubrimiento fue realizado a partir de imágenes obtenidas por el telescopio espacial Hubble y el Canada-France-Hawaii Telescope. Los científicos observaron un filamento tenue y alargado que atraviesa la galaxia ultradifusa UGC 9050-Dw1.

El estudio fue publicado en la revista Nature y presenta la primera evidencia conocida de una corriente estelar de estas características en otra galaxia. No obstante, los autores indicaron que nuevas observaciones permitirán confirmar su origen con mayor precisión.

Qué es Oyashio

El río de estrellas posee aproximadamente 2.000 años luz de longitud y apenas 72 años luz de ancho. Se habría formado cuando la fuerza gravitatoria de la galaxia comenzó a desintegrar un cúmulo globular.

Las estrellas desprendidas quedaron distribuidas sobre la órbita original del cúmulo y formaron una corriente larga y estrecha. La similitud entre el color del filamento y el de la fuente compacta ubicada en uno de sus extremos respalda esa explicación.

Una herramienta para estudiar lo invisible

La materia oscura no puede observarse directamente porque no emite ni refleja luz. Su existencia se calcula mediante los efectos gravitatorios que produce sobre la materia visible.

La forma del río de estrellas permitió analizar el campo gravitatorio de UGC 9050-Dw1. Mediante el programa X-Stream, el equipo obtuvo una primera estimación sobre la cantidad y distribución de masa invisible presente en esa galaxia.

El hallazgo abre la posibilidad de aplicar este método más allá de la Vía Láctea. Los telescopios Euclid y Nancy Grace Roman podrían detectar otras corrientes similares y ampliar el estudio de la materia oscura en galaxias lejanas.