Piden 50 dadores de sangre para una adolescente que está internada en Paraná

Daiana Agnesio, la joven de Concordia que había logrado finalizar un extenso tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda, recibió un nuevo diagnóstico que modificó el camino que había comenzado a transitar después del alta. Su mamá, Graciela Urdangarin, confirmó a Elonce que la enfermedad regresó y que la adolescente deberá iniciar nuevamente quimioterapia. Ante esta situación, la familia pidió dadores de sangre de cualquier grupo y factor en Paraná, donde se encuentra internada.

“El miércoles pasado nos dieron la noticia y fue una bomba para todos, especialmente para Daiana”, expresó Urdangarin. La confirmación llegó durante los controles posteriores al tratamiento, cuando los estudios de laboratorio venían mostrando resultados favorables.

“Los laboratorios venían muy bien y se detectó en la punción que el cáncer había vuelto”, explicó la mamá. A partir de ese resultado, el equipo médico dispuso retomar el tratamiento oncológico.

“Tenemos varios meses por delante”

“Ella arranca quimioterapia de nuevo y va a necesitar dadores de sangre en el transcurso de todo su tratamiento. Tenemos varios meses por delante”, señaló Urdangarin a Elonce.

La familia explicó que pueden presentarse donantes residentes en Paraná, de cualquier grupo y factor sanguíneo. Debido a que la necesidad de transfusiones podría mantenerse durante las distintas etapas del tratamiento, allegados organizaron un grupo de WhatsApp destinado a coordinar a quienes quieran colaborar.

Según contó Urdangarin, la adolescente se encontraba estable y afrontaba esta nueva etapa acompañada por profesionales. “Ella se encuentra estable, sobrellevando el tratamiento con asistencia psicológica porque fue muy fuerte el golpe”, explicó.

“Estamos procesando aún”, agregó la mamá al describir cómo atravesaba la familia los primeros días posteriores al diagnóstico.

El pedido de colaboración se concentra actualmente en garantizar la disponibilidad de sangre durante los meses de tratamiento que tendrá por delante.

El alta que había llegado después de ocho meses

La nueva situación se conoció menos de seis meses después de que Daiana pudiera regresar a su casa. El 23 de febrero de 2026, la adolescente había recibido el alta tras atravesar ocho meses de un intenso tratamiento en Paraná.

Cuando comenzó aquel proceso tenía 14 años y había llegado en un delicado estado de salud, con insuficiencia renal, hepatitis B y neumonía. El diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda obligó entonces a iniciar rápidamente un tratamiento que incluyó diferentes etapas de quimioterapia, transfusiones y una prolongada internación.

“En una semana nos dieron el diagnóstico y fue un shock. No entendés bien lo que sucede”, había relatado Graciela a Elonce al recordar aquellos primeros días.

Daiana permaneció inicialmente en terapia intensiva y posteriormente continuó su recuperación en una habitación común. Su estado requirió incluso sesiones de diálisis debido a la insuficiencia renal.

Una familia que volvió a reorganizar su vida

“Daiana estuvo en un estado crítico, grave, con insuficiencia renal, haciéndose diálisis. Después de ocho meses que parecían interminables, se terminó la quimio”, había contado su mamá cuando finalmente pudieron regresar a Concordia.

Durante aquellos meses, la enfermedad también modificó por completo la dinámica familiar. Graciela permaneció acompañando a su hija en Paraná, mientras el resto de la familia debió continuar su vida en Concordia.

“La familia se dividió desde el primer día. Mi hijo quedó con el padre terminando su sexto año, haciendo como podía”, había explicado.

Después del alta, la expectativa estaba puesta en recuperar progresivamente la cotidianeidad. Daiana debía continuar con controles médicos periódicos y esperar la recuperación de sus defensas para regresar a sus actividades habituales, entre ellas el colegio y el vóley.

La solidaridad que volvió a ser fundamental

La convocatoria actual tiene un antecedente que la familia recuerda especialmente. Durante la primera etapa del tratamiento, la necesidad de sangre provocó una importante movilización solidaria.

En aquel momento se requerían alrededor de 60 donantes y, en menos de una semana, unas 130 personas se habían anotado para colaborar. “Fue un boom. Hasta ahora me escriben y preguntan cómo va”, había destacado Graciela. Meses después, esa red solidaria vuelve a ser necesaria.

Quienes quieran ser donantes para Daiana pueden contactarse al 343 4 556571. La convocatoria es abierta a todo tipo de sangre y factor, recordando que se necesitan 50 donantes. Elonce.com