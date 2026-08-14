“Gracias por hacerme tan feliz”: las románticas fotos de Tini Stoessel y De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan un momento especial luego de anunciar que planean casarse. Tras conocerse la noticia, el futbolista publicó una serie de imágenes en Instagram para recordar diferentes instantes compartidos con la cantante.

Las fotografías muestran a la pareja durante viajes, celebraciones y encuentros privados. También aparecen arreglos florales, velas y distintos detalles elegidos para acompañar el tono romántico de la publicación.

La secuencia fue difundida después de que la artista mostrara públicamente su anillo de compromiso y comenzara a compartir algunos preparativos relacionados con la boda.

Las imágenes compartidas por De Paul

El mediocampista de la Selección argentina seleccionó fotografías tomadas en diferentes momentos de la relación. Las postales recorren distintas etapas del vínculo y reflejan la cercanía que ambos volvieron a mostrar durante los últimos meses.

La publicación de Tini Stoessel y De Paul generó numerosas reacciones entre sus seguidores. Si bien todavía no informaron cuándo ni dónde se realizará la ceremonia, los dos comenzaron a expresar públicamente su entusiasmo por el proyecto.

La cantante también publicó imágenes de un viaje durante el cual realizó las primeras pruebas vinculadas con su futuro vestido de novia. En uno de los videos, adelantó que revelará progresivamente el concepto elegido para la celebración.

Tini explicó que organizar la boda representa un sueño imaginado desde hace mucho tiempo. Según expresó, ese deseo comenzó a concretarse junto al “amor de su vida”.

El mensaje del futbolista

De Paul acompañó el anuncio con una declaración dedicada a la artista. “Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz”, escribió.

El mensaje se sumó a las imágenes que el jugador compartió en su perfil oficial. Hasta el momento, la pareja mantiene en reserva los principales detalles de la ceremonia, incluida la fecha elegida y el lugar donde se desarrollará.

La historia entre Tini Stoessel y De Paul comenzó públicamente en 2022. Ambos confirmaron su separación durante 2023, aunque con el paso del tiempo volvieron a ser vinculados sentimentalmente.

Los rumores sobre la reconciliación y un posible compromiso crecieron durante los últimos años. Finalmente, la cantante exhibió el anillo y ambos ratificaron sus planes de dar un nuevo paso en la relación.

Mientras avanzan con los preparativos, las nuevas fotografías funcionaron como una recopilación de sus momentos juntos y como otra muestra pública de esta etapa previa a la boda.