Compró una camioneta, nunca se la entregaron y ahora recibirá más de $99 millones

Una mujer que pagó una camioneta por internet y nunca recibió el vehículo deberá ser resarcida con más de 99 millones de pesos. La decisión fue tomada por el Juzgado Civil y Comercial N° 9 de Mar del Plata, que responsabilizó a la firma Next Car SRL por incumplimiento contractual.

El caso comenzó en septiembre de 2018, cuando Valeria encontró publicada una Peugeot 5008 Allure Plus THP Tiptronic. Luego de comunicarse con un supuesto vendedor de la empresa, abonó una seña de 126.000 pesos y remitió un contrato firmado ante escribano.

Posteriormente, la compradora transfirió otros 1.044.900 pesos a la cuenta de la firma. La operación alcanzó así un total de 1.170.900 pesos, bajo la promesa de que la unidad sería entregada en un plazo de 30 días.

Las promesas que la empresa no cumplió

Después de recibir el dinero, la agencia comenzó a alegar problemas con la disponibilidad de la camioneta. Incluso firmó un compromiso de entrega y ofreció reducir el plazo a diez días si la clienta aceptaba cambiar el modelo inicialmente elegido.

Pese a esas nuevas condiciones, el rodado nunca llegó. La mujer ya había vendido su automóvil anterior, por lo que debió utilizar remises para trasladarse y afrontar gastos adicionales durante ese período.

Al investigar los antecedentes de Next Car SRL, descubrió que existían otras denuncias por presuntas estafas. También constató que la firma no figuraba como concesionaria oficial ni se encontraba inscripta en los registros correspondientes.

Valeria inició acciones legales y pidió embargar las cuentas de la empresa. Sin embargo, los fondos ya estaban alcanzados por medidas anteriores y la cuenta bancaria terminó cerrada.

El modelo que quiso comprar la mujer.

Cuánto deberá abonar la agencia

El tribunal determinó que Next Car SRL actuó como intermediaria y generó confusión al presentarse frente a la clienta como una concesionaria. También consideró acreditado que recibió el dinero, pero incumplió su obligación de entregar la camioneta.

La sentencia estableció una reparación equivalente al valor actualizado de una Peugeot 5008 GT AM25, calculado en 70.720.000 pesos, más los intereses correspondientes.

A esa cifra se sumaron cinco millones de pesos en concepto de daño moral. Para tomar esa decisión, el juez contempló el impacto psicológico que el episodio produjo en la damnificada, quien presentó síntomas vinculados con estrés postraumático.

También fue aplicada una multa por daño punitivo de 23.662.500 pesos. De esta manera, la suma ordenada supera los 99 millones de pesos, sin contabilizar los intereses.

Rechazaron la demanda contra Peugeot

La compradora también había demandado a Peugeot Citroën Argentina y a la concesionaria oficial SVA SACIFI. No obstante, la Justicia concluyó que ninguna de las dos compañías intervino en la operación ni mantuvo vínculos con Next Car SRL.

Por ese motivo, ambas quedaron desligadas del caso. La responsabilidad fue atribuida exclusivamente a la intermediaria que recibió el pago y nunca concretó la entrega.