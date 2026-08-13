Cerró una sucursal de cadena de electrodomésticos en Concepción del Uruguay: “Nos vemos obligados”

La cadena de electrodomésticos Sensei cerró su local de Concepción del Uruguay y el propio equipo del comercio atribuyó la decisión a la situación económica. La actividad presencial había cesado este miércoles y uno de sus responsables confirmó que el próximo lunes llegará un camión para retirar la mercadería que permanece en el establecimiento.

A través de un mensaje dirigido a clientes y amigos, desde el comercio confirmaron públicamente el cierre. “Ante la crisis económica actual, lamentablemente nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas”, expresaron.

“Gracias por el apoyo y confianza de siempre. ¡Los vamos a extrañar!”, completó el comunicado, firmado por el “Equipo Sensei CdelU”.

De esta manera, otro grupo de uruguayenses quedó sin trabajo como consecuencia del cierre del establecimiento, según publicó el medio local 03442.

Cómo continuarán las operaciones de los clientes

La situación había generado preocupación entre clientes y trabajadores luego de que apareciera un cartel en la vidriera del establecimiento con indicaciones sobre cómo continuar determinadas operaciones, publicó LaPirámide.

Según se informó, las compras podían realizarse a través de la página web de la empresa. Para los pagos, en tanto, se indicó que los clientes debían comunicarse mediante un número telefónico, donde se brindaban los datos de una cuenta bancaria.

Desde el comercio también señalaron que el lunes llegará un camión para retirar los productos que todavía quedan en el local, como parte del cierre de la actividad presencial.

Otro cierre comercial en pocos días

El cierre de Sensei se conoció apenas un día después de que trascendiera el de Bostón, otra firma con presencia en Concepción del Uruguay, en un escenario que genera preocupación por la situación de la actividad comercial.