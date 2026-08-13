UTA suspendió el paro de colectivos previsto para este viernes en el interior del país

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos previsto para este viernes 14 de agosto en los servicios de corta y media distancia del interior del país, luego de una instancia de negociación con las cámaras empresarias por el reclamo salarial de los choferes.

La medida de fuerza había sido anunciada por 24 horas y debía comenzar a las 0 de este viernes. De concretarse, iba a afectar los servicios urbanos y de media distancia en distintas jurisdicciones del interior.

Sin embargo, luego de las conversaciones mantenidas este jueves, el sindicato resolvió dejar en suspenso la protesta mientras continúan las negociaciones.

Nueva audiencia para el jueves 20

En el marco de las tratativas, la UTA y las cámaras empresarias acordaron realizar una nueva audiencia el próximo jueves 20 de agosto, con el objetivo de avanzar en una salida al conflicto salarial.

El reclamo gremial se originó por la diferencia existente entre los ingresos que perciben los choferes del interior del país y los trabajadores que prestan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La organización sindical reclamó un acuerdo paritario que permita recomponer los salarios de los trabajadores del transporte del interior y reducir la brecha salarial respecto de los conductores del AMBA.