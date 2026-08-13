Terremoto en Colombia: 273 muertos, se agota la “ventana dorada” y buscan a 377 desaparecidos

El terremoto en Colombia dejó al menos 273 muertos y los equipos de emergencia continuaron este jueves con una intensa búsqueda de sobrevivientes, cuando se cumplieron 72 horas del sismo de magnitud 7,4 que golpeó al país el lunes. Además, las autoridades contabilizaron 3.824 heridos y 377 personas desaparecidas.

La actualización de víctimas fatales fue informada por David Santiago Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante una conferencia de prensa. En tanto, el número de desaparecidos correspondió al registro oficial de la Fiscalía General de Colombia.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a unos 240 kilómetros al oeste de Bogotá. Su impacto alcanzó una extensa porción del territorio colombiano y provocó graves daños en viviendas, edificios públicos, establecimientos educativos y centros sanitarios.

Las horas decisivas para encontrar sobrevivientes

Los operativos ingresaron este jueves en una instancia especialmente delicada. El período comprendido entre las primeras 48 y 72 horas posteriores a un terremoto suele ser considerado la “ventana dorada” para localizar personas con vida debajo de estructuras colapsadas.

Superado ese período, las posibilidades de supervivencia generalmente disminuyen, especialmente cuando quienes permanecen atrapados no tienen acceso a agua. Sin embargo, existen antecedentes de rescates realizados varios días después de un desastre, por lo que los trabajos continuaron.

Algunos estudios y experiencias internacionales mostraron que todavía pueden producirse rescates durante los primeros cinco o seis días e incluso después, dependiendo de las condiciones en las que haya quedado atrapada cada persona, las lesiones sufridas, la temperatura y la posibilidad de acceder a líquidos.

Más de 97.000 personas afectadas

El balance oficial reflejó la magnitud de la emergencia. De acuerdo con la UNGRD, 40.773 familias y 97.515 personas resultaron afectadas por el terremoto.

Los daños materiales también fueron considerables: 12.584 viviendas quedaron destruidas y otras 74.873 sufrieron averías. Además, se contabilizaron 172 edificios colapsados.

La infraestructura pública tampoco quedó al margen. Las autoridades informaron que 2.198 centros educativos, más de 800 centros comunitarios y 216 establecimientos de salud registraron distintos niveles de afectación.

Un operativo extendido en 14 departamentos

Uno de los principales obstáculos para la respuesta humanitaria fue la amplitud territorial de los daños. Según explicó el director regional adjunto para las Américas de la Cruz Roja, Cristian Torres, las consecuencias del terremoto alcanzaron al menos 14 departamentos.

“Hay una gran dispersión en la afectación, no está tan concentrado como en otras situaciones debido a la profundidad del sismo, y es un territorio bastante grande”, explicó Torres en declaraciones a CNN.

El representante de la organización humanitaria advirtió que las consecuencias del desastre se prolongarán en el tiempo. “Esta operación va para largo”, sostuvo.

La Cruz Roja lanzó un llamamiento de emergencia con el objetivo de sostener durante los próximos 24 meses las tareas de asistencia y recuperación en las regiones afectadas.

Colombia también monitorea el volcán Puracé

Mientras los equipos de rescate concentraron sus esfuerzos en las zonas devastadas por el terremoto, las autoridades colombianas mantuvieron la vigilancia sobre otras emergencias activas.

Tamayo indicó que la UNGRD continuó trabajando simultáneamente frente a las consecuencias del terremoto, la actividad volcánica y los incendios forestales registrados en diferentes sectores del país.

En particular, el volcán Puracé permaneció bajo alerta naranja. Una comisión técnica de la UNGRD se encontraba en la zona desde el fin de semana para seguir su evolución y evaluar los cambios en su actividad.