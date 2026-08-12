“Nos trataron como criminales”, dijo la joven argentina detenida por el ICE en Estados Unidos

Iliana Noelí Lick, la niñera argentina que estuvo encarcelada durante un mes en Estados Unidos, sostuvo hoy que tanto ella como sus compañeros de detención fueron tratados "como criminales" por el personal del ICE, la policía de inmigración de ese país.

"Me siento muy bendecida, para ser honesta. No puedo creer que toda la gente me esté apoyando, y que estarán ahí para mí, aquí en Estados Unidos y en Argentina también”, expresó la joven.

Asimismo, confió que "todavía estoy como en shock. Todavía estoy procesando todo esto y estoy cansada", sostuvo la mujer de 30 años, oriunda de Buenos Aires.

"Extraño a mi grupo de amigos. Éramos nueve, y nos apoyábamos mutuamente. Literalmente, estaba llorando en el avión pensando en ellos", en declaraciones a NBC Philadelphia, y agregó: "Esas personas no son criminales. Son personas que tienen familia, que tienen hijos. Son trabajadores, y no se merecen esto".

En ese sentido, consideró que “Todos cometen errores en su vida, pero no son criminales, y fuimos tratados como criminales, y eso no está bien. Eso no es bueno".

El caso

El calvario de Lick había comenzado el 11 de julio cuando se despidió de su pareja en el aeropuerto de Filadelfia debido a que tenía un vuelo con destino a Kansas para ver el partido de la Selección argentina frente a Suiza, por el Mundial de fútbol.

Antes de subir al avión fue detenida por la Policía y, desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicaron que tomaron esa decisión ya que había ingresado al país el 17 de marzo de 2023 y el plazo de su visa estaba vencido, según supo la agencia Noticias Argentinas.

La joven argentina explicó que había ingresado de manera legal a Estados Unidos años atrás y que ahora atravesaba un proceso para regularizar su permanencia. Sin embargo, las autoridades estadounidenses explicaron que el trámite no era justificativo para impedir su detención.

Finalmente, fue liberada en las últimas horas, ya que su novio Steven Melchiorre logró reunir los 18 mil dólares requeridos para ese trámite mediante una campaña a través del sitio GoFundMe.

“Una noticia importante sobre Iliana”, comienza el comunicado de Steven en el cual se añadió que la joven fue liberada luego de permanecer casi un mes detenida por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado", concluyó.