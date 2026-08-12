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Sociedad Un ejemplar de gran tamaño

Tremenda captura en el río Paraná: pescadores sacaron una raya de casi 100 kilos

La captura de una raya de unos 100 kilos sorprendió en aguas del río Paraná, sobre la ciudad de Santa Elena. Dos hermanos pescadores lograron sacar el enorme ejemplar en un banco de arena frente a la toma de agua.

12 de Agosto de 2026
Capturaron una enorme raya de unos 100 kilos en el Paraná.
Capturaron una enorme raya de unos 100 kilos en el Paraná. Foto: (La Deptal Noticias).

REDACCIÓN ELONCE

La captura de una raya de unos 100 kilos sorprendió en aguas del río Paraná, sobre la ciudad de Santa Elena. Dos hermanos pescadores lograron sacar el enorme ejemplar en un banco de arena frente a la toma de agua.

La captura de una raya de unos 100 kilos sorprendió durante la tarde de este miércoles en aguas del río Paraná. Los hermanos Norberto y Amadeo Fernández, pescadores oriundos de Santa Elena, fueron quienes lograron sacar el ejemplar de grandes dimensiones.

 

La pesca se produjo en un banco de arena ubicado frente al sector donde se realiza la toma de agua para el servicio potable de la ciudad de Santa Elena (departamento La Paz), un lugar conocido popularmente como zona de La Bomba.

(La Deptal Noticias).
(La Deptal Noticias).

Según la información difundida por La Dptal. Noticias, el animal alcanzaría aproximadamente los 100 kilos. Las imágenes permitieron dimensionar el tamaño de la raya capturada por los experimentados pescadores.

 

Una intensa lucha en aguas del Paraná

 

La captura demandó un importante esfuerzo de los hermanos Fernández debido al peso y la resistencia que ofreció el ejemplar antes de poder ser retirado del agua.

(La Deptal Noticias).
(La Deptal Noticias).

La escena ocurrió en medio de una tarde marcada por el frío, las leves lloviznas y un cielo cubierto sobre el Paraná, publicó La Deptal Noticias.

 

Para los pescadores, trabajadores habituados al río y sus condiciones, la captura representó un episodio poco frecuente por las dimensiones del ejemplar obtenido.

(La Deptal Noticias).
(La Deptal Noticias).

Temas:

Santa Elena río Paraná Pesca pescadores
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