Condenaron a una docente que les exigía dinero a sus alumnas a cambio de aprobarlas

Una docente de Corrientes fue condenada a tres años de prisión en suspenso por exigirles dinero a alumnas a cambio de aprobar materias. La profesora interina de la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini fue considerada culpable de los delitos de abuso de autoridad y concusión por dos hechos ocurridos durante el ciclo lectivo 2025.

La resolución fue dictada por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, quien homologó un juicio abreviado pleno. Además de la pena de prisión condicional, dispuso tres años de inhabilitación para ejercer el cargo y una multa de $360.000.

La investigación permitió acreditar dos maniobras similares contra estudiantes. En ambos casos, según estableció la Justicia, la docente condicionó la aprobación de las materias al pago de determinadas sumas de dinero.

Los pedidos de dinero a las alumnas

El primero de los hechos ocurrió entre junio y julio de 2025. De acuerdo con la causa, la profesora le exigió $100.000 a una alumna para aprobarla sin que asistiera a clases. La estudiante llegó a entregarle $30.000, pero posteriormente la docente volvió a reclamarle que completara el monto acordado.

La investigación determinó que utilizó WhatsApp para insistir con el pago y le advirtió a la estudiante que, si no entregaba el dinero restante, no aprobaría el módulo. Las comunicaciones incorporadas al expediente permitieron reconstruir la maniobra.

El segundo episodio se produjo en abril de ese mismo año e involucró a otra alumna. En esa oportunidad, la docente le pidió $150.000 con la condición de que realizara el pago para evitar ser desaprobada. La suma fue transferida mediante Mercado Pago.

Audios, mensajes y transferencias como pruebas

Durante la investigación se incorporaron audios, capturas de conversaciones, comprobantes de transferencias, testimonios e informes sociales que respaldaron las acusaciones formuladas contra la profesora.

También fueron consideradas las actuaciones administrativas realizadas por el Ministerio de Educación. Con el conjunto de elementos reunidos, la magistrada dio por acreditados los hechos y homologó el acuerdo alcanzado mediante el juicio abreviado.

Como parte de las reglas de conducta correspondientes a la condena condicional, la mujer deberá fijar residencia y un número de contacto, además de presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos.

Restricción de acercamiento e indemnización

La sentencia estableció, además, una restricción de acercamiento de 100 metros respecto de las denunciantes. La docente tampoco podrá realizar actos de intimidación, perturbación, violencia u hostigamiento contra las estudiantes.

La Justicia también dispuso una reparación económica por los daños ocasionados. La condenada deberá abonar un total de $480.000, correspondientes a $240.000 para cada una de las alumnas afectadas.

Ese monto se sumará a la multa de $360.000 establecida en la sentencia. Según quedó consignado en la resolución judicial, la sanción económica equivale al doble del valor de la exacción.