Investigan a un director de escuela que acumuló 3.363 días de licencia en 18 años

El Consejo General de Educación (CGE) de Misiones abrió un sumario administrativo para investigar a un director de una escuela rural que acumuló 3.363 días de licencia durante los últimos 18 años, según datos oficiales difundidos por medios provinciales. El organismo buscará establecer si las licencias fueron correctamente otorgadas y determinar si existe alguna incompatibilidad con el desempeño laboral del docente en EMSA.

El caso involucra a Juan Carlos Kategora, director titular de la Escuela 733 de Colonia Paraíso, ubicada a unos 40 kilómetros del casco urbano de San Vicente. El docente ocupa el cargo directivo desde 2004 y percibe un adicional del 80% correspondiente a zona desfavorable, según publicó Primera Edición.

La presidenta del CGE, Daniela López, confirmó la apertura de la investigación administrativa. “Este miércoles aprobamos el dictamen con inicio de sumario, a fin de investigar si las licencias solicitadas han sido otorgadas como corresponden, y si no estaría incurso en incompatibilidades por el cargo que posee en EMSA”, explicó.

El CGE investigará las licencias y una posible incompatibilidad

De acuerdo con los antecedentes aportados por el organismo educativo, Kategora fue designado en 2004 como maestro de grado y director de la Escuela 733. En octubre de 2013 renunció al primero de esos cargos y continuó como director.

En 2022 presentó también una renuncia al cargo directivo, aunque de carácter condicional y sujeta a la obtención del beneficio jubilatorio. Mientras ese trámite continúa pendiente, permanece formalmente como personal activo.

Según la información proporcionada por el CGE a Primera Edición, durante los últimos 18 años acumuló 3.363 días de licencia. Paralelamente, el sumario buscará determinar su situación respecto de EMSA y si existió alguna incompatibilidad entre ambas actividades.

Cómo se distribuyeron las licencias

Los registros difundidos muestran una primera etapa entre 2006 y 2010. Durante esos años habría solicitado 29 días por enfermedades comunes y también desempeñado funciones en otros organismos bajo la figura de “débito laboral”.

En 2008 realizó una prestación de servicios en EMSA, mientras que durante 2009 estuvo en la Secretaría General del CGE y en otra dependencia que no aparece identificada en el sistema, de acuerdo con la información publicada.

Desde 2011, los registros muestran sucesivos períodos de licencias por enfermedades comunes, atención de familiares enfermos, cambio de tareas y enfermedades de largo tratamiento.

Años completos sin desempeñarse en la escuela

Según el detalle difundido, durante 2011 registró 30 días de licencia por enfermedad común, otros 30 por atención de un familiar enfermo y 176 días bajo la modalidad de cambio de tareas. En 2012 y 2013 continuó bajo esta última figura.

En 2014 combinó períodos correspondientes al artículo 92 —cambio de tareas— con licencias por atención de familiares y enfermedades comunes. Durante 2015, en tanto, registró 30 días para atender a un familiar enfermo y otros 52 por una enfermedad de largo tratamiento.

El esquema continuó durante los años siguientes. En 2016 acumuló períodos por atención de un familiar enfermo y tres licencias por largo tratamiento, mientras que en 2017 permaneció con licencia durante todo el año por esa última causal.

Viajes publicados en redes, otro dato que trascendió

Uno de los aspectos expuestos públicamente y que generó cuestionamientos está relacionado con publicaciones realizadas por el propio docente en sus redes sociales.

Según consignaron medios de Misiones, durante 2018, mientras registraba licencias —entre ellas períodos correspondientes a enfermedad de largo tratamiento—, publicó fotografías de viajes a Emiratos Árabes Unidos. También fueron difundidas imágenes atribuidas a vacaciones en Aruba.

La existencia de esos viajes fue presentada públicamente como uno de los elementos que generaron dudas sobre las licencias. No obstante, será el procedimiento administrativo iniciado por el CGE el que deberá determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento o utilización de los permisos.

Descuentos y nuevas licencias

En 2019, el director registró períodos por atención de un familiar enfermo, enfermedades comunes y largo tratamiento. Un esquema similar se produjo durante 2020.

Según la información publicada, en 2019 y 2020 sufrió descuentos del 50% de sus haberes por haber superado determinados períodos de licencia por enfermedad de largo tratamiento.

Durante 2021 volvió a registrar licencias por cuidado de familiar, enfermedades comunes y largo tratamiento. En 2022 acumuló 22 días para atención de un familiar enfermo y distintos períodos de licencia prolongada.

Continúa con licencia durante 2026

La situación se mantuvo durante los años posteriores. En 2023, 2024 y 2025 aparecen registrados nuevos períodos por enfermedad de largo tratamiento y cuidado de familiares.

De acuerdo con los datos difundidos, en lo que transcurrió de 2026 Kategora acumuló 101 días de licencia por enfermedad de largo tratamiento y 45 días por cuidado de un familiar enfermo.

Actualmente tendría licencia hasta el 31 de agosto inclusive. El CGE deberá ahora revisar la documentación correspondiente y establecer, mediante el sumario, si los permisos fueron concedidos conforme a la normativa y si la situación laboral del director resulta compatible con su cargo educativo.

Qué deberá determinar el sumario

La apertura del procedimiento administrativo no implica por sí misma que las irregularidades denunciadas hayan sido comprobadas. Su objetivo será precisamente reunir documentación, verificar las licencias y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

El organismo también deberá analizar la situación del docente en EMSA, debido a que una de las cuestiones señaladas expresamente por la presidenta del CGE es una eventual incompatibilidad entre ambos cargos.

“A fin de investigar si las licencias solicitadas han sido otorgadas como corresponden”, sintetizó López sobre uno de los objetivos del expediente que comenzó a tramitarse después de que el caso tomara estado público.