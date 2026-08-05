Joven denunció que su pareja la ofrecía en redes sociales, lo denunció y debió abandonar la ciudad

Tras la denuncia, la mujer se fue de Crespo y se radicó en otra ciudad

La Justicia entrerriana prorrogó por 90 días las restricciones contra un hombre denunciado por su expareja, en el marco de una investigación que comenzó por la presunta creación de perfiles falsos en redes sociales donde ofrecía sexualmente a la mujer y que posteriormente incorporó denuncias por violencia física, psicológica y sexual. El caso ocurrió en la localidad de Crespo.

El abogado de la denunciante, Juan Brondo, explicó que la investigación comenzó después de que durante 2025 aparecieran diferentes perfiles falsos en redes sociales que utilizaban fotografías de la joven. Según sostuvo, las cuentas habrían sido creadas por quien entonces era su pareja.

“Ponía nombres de fantasía y la hacía pasar como una especie de acompañante, ofrecimientos de prostituta a gente desconocida. Hombres la agregaban en sus redes, principalmente de la comunidad swingers”, relató el letrado.

La investigación incorporó otros presuntos delitos

Según Brondo, el planteo inicial permitió posteriormente detectar un cuadro presuntamente más amplio de violencia de género. La investigación incorporó hechos denunciados por la mujer que habrían ocurrido durante la relación de pareja.

El abogado indicó que inicialmente se atribuyeron al denunciado los delitos de Facilitación y Promoción de la Prostitución, pero aseguró que posteriormente se modificó el objeto de la investigación para incorporar presuntos episodios de violencia sexual, violaciones y abusos sexuales.

“Se está investigando todo en conjunto. Se agregaron tipificaciones a la causa, modificando el objeto de la investigación, es decir, dándole perspectiva de género al caso”, explicó Brondo al sitio Estación Plus Crespo. Las responsabilidades y eventuales calificaciones definitivas deberán ser determinadas por la Justicia a medida que avance la investigación.

La denunciante dejó Crespo

El abogado también se refirió a las consecuencias que la situación habría provocado en la vida cotidiana de su representada. Indicó que se trata de una mujer joven que finalmente decidió mudarse de la localidad y comenzar una nueva etapa en Rosario.

“Es un poco doloroso reconocerlo, pero tuvo que abandonar Crespo y, a duras penas, reiniciarse en la ciudad de Rosario”, manifestó Brondo.

De acuerdo con su relato, la circulación de los perfiles falsos también habría repercutido en los vínculos personales y sociales de la denunciante, debido a que algunas personas habrían considerado auténticas las publicaciones.

Una pericia será clave para la causa

Mientras continúa la Investigación Penal Preparatoria, la Fiscalía avanzó con declaraciones testimoniales de personas allegadas a la denunciante. Entre ellas se incluyeron amistades, su actual pareja y profesionales que la atendieron.

Además, fue solicitada una pericia a cargo de profesionales de Salud Mental del Poder Judicial, aunque todavía no se estableció la fecha en que se realizará. Para la representación de la denunciante, el estudio tendrá especial relevancia dentro de la causa.

“Se ha pedido una pericia, que es la examinación por un equipo de profesionales de la Salud Mental del Poder Judicial. No está previsto todavía con fecha específica, porque lleva un tiempo el otorgamiento de turnos, pero se hará y será muy importante”, afirmó el abogado.

Prorrogaron las medidas por otros 90 días

En paralelo con la producción de pruebas, la Fiscalía y la representación de la denunciante solicitaron mantener las medidas destinadas a impedir el contacto entre el acusado y la mujer.

El Juzgado de Garantías resolvió prorrogar las restricciones por otros 90 días, mientras permanece pendiente la realización de la pericia. El denunciado tiene prohibido acercarse al domicilio de la mujer y realizar actos molestos o perturbadores, tanto presencialmente como mediante redes sociales.

Brondo aseguró además que durante el proceso se habrían producido episodios de presunta desobediencia judicial, circunstancias que también serán evaluadas en el expediente.

El consentimiento dentro de una pareja

El abogado hizo especial hincapié en el consentimiento y sostuvo que determinadas situaciones denunciadas habían sido inicialmente naturalizadas por la mujer durante la relación.

“Es importante saber que cuando una persona se ve obligada a hacerlas, eso no es consentimiento”, remarcó. También señaló que, según la denuncia, la joven desconocía que fotografías suyas eran utilizadas para crear perfiles y contactar a terceros.

El profesional sostuvo que todavía persisten concepciones que consideran que estar en pareja implica una obligación de mantener relaciones sexuales. En ese sentido, remarcó que el consentimiento debe existir independientemente del vínculo entre las personas.