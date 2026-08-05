Un escaneo expuso un cargamento ilegal de celulares durante un control en la Ruta 12

Un control realizado por Gendarmería Nacional sobre la Ruta 12 terminó con el secuestro de 73 teléfonos celulares de origen extranjero que eran trasladados dentro de una encomienda sin el aval aduanero correspondiente.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Seguridad Paraná de Las Palmas, dependiente del Escuadrón 63 Zárate Brazo Largo. Los uniformados efectuaban controles vehiculares a la altura del kilómetro 85,5, en sentido descendente, cuando detuvieron un transporte dedicado al servicio de paquetería.

Durante la inspección de las cajas que tenían como destino diferentes lugares del país, los funcionarios observaron irregularidades en una de las encomiendas y resolvieron profundizar la revisión.

El escáner reveló el contenido de la caja

En presencia de testigos, los efectivos sometieron el paquete a un escáner móvil. Las imágenes obtenidas mostraron objetos compatibles con mercadería tecnológica que podía encontrarse en infracción a la normativa aduanera.

Ante ese resultado, los agentes abrieron la caja y encontraron 73 celulares de procedencia extranjera. Los dispositivos no tenían la documentación exigida para acreditar su ingreso legal al territorio nacional, según informó Gendarmería Nacional.

El organismo no comunicó cuál era el destino final de la encomienda ni difundió información sobre el remitente o la persona que debía recibirla. Tampoco se reportaron detenciones como consecuencia inmediata del operativo desarrollado sobre la Ruta 12.

La Justicia ordenó secuestrar los celulares

Tras confirmar el hallazgo, los gendarmes dieron intervención al Juzgado Federal de Campana, que dispuso el secuestro de los 73 teléfonos y el inicio de las actuaciones correspondientes.

El procedimiento fue encuadrado como una presunta infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero. La investigación deberá establecer la procedencia de los equipos y determinar quiénes fueron los responsables de enviar la mercadería sin la documentación requerida.

Los celulares quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para reconstruir el recorrido de la encomienda detectada durante el control sobre la Ruta 12.