Acompañó a un compañero al hospital y le robaron 13.500 dólares del camión

Un camionero de 24 años denunció el robo de 13.500 dólares que guardaba dentro de su camión, mientras había acudido a un hospital para acompañar a un compañero que se había descompensado. El dinero estaba destinado a la compra de cereal.

El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 20, en la playa de estacionamiento de una estación de servicio ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 89 y la Ruta Provincial 116, en Quimilí, departamento Moreno, Santiago del Estero.

De acuerdo con la denuncia, el joven se encontraba estacionado junto a otros dos camioneros cuando, cerca de las 19, uno de sus compañeros sufrió una descompensación. Ante la situación, decidió acompañarlo en un remis hasta el Hospital Zonal de Quimilí para que recibiera atención médica.

Violentaron una ventanilla y se llevaron los dólares

Mientras permanecía en el centro asistencial, aproximadamente una hora después, el tercer camionero le comunicó que desconocidos habían ingresado a su vehículo, un Volkswagen 17.250 utilizado para el transporte de cargas.

Al regresar al lugar, el damnificado constató que los delincuentes habían violentado la ventanilla del lado del conductor para acceder al interior de la unidad.

Según manifestó ante las autoridades, los autores encontraron una caja de cartón que contenía 13.500 dólares en efectivo y escaparon con el dinero. La suma, de acuerdo con la información aportada, estaba destinada a una operación de compra de cereal.

Analizan las cámaras de seguridad

Tras conocerse el robo, tomó intervención personal de la Comisaría Comunitaria Nº 29 de Quimilí, que inició las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho e identificar a los responsables.

Como parte de la investigación, los efectivos comenzaron a relevar las cámaras de seguridad instaladas en la estación de servicio y sectores cercanos, con el objetivo de reconstruir los movimientos registrados durante el período en que el camionero estuvo ausente.

La pesquisa también busca establecer si los delincuentes conocían previamente la existencia del dinero dentro del transporte o si se trató de un robo cometido al advertir que el vehículo había quedado momentáneamente sin su conductor.