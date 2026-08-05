Llevaron cinco gatos a una isla y provocaron un desastre que continúa tras 77 años

Una decisión tomada para resolver una plaga terminó provocando una cadena de consecuencias ambientales que todavía continúa. En 1949, trabajadores de una estación meteorológica llevaron cinco gatos domésticos a la isla Marion para controlar los ratones que invadían las instalaciones.

El territorio se encuentra en el océano Índico meridional, a unos 2.300 kilómetros al sudeste de Ciudad del Cabo, y pertenece a Sudáfrica. Sus condiciones naturales permitieron durante miles de años la reproducción de aves marinas sin la presencia de mamíferos depredadores terrestres.

Los gatos encontraron alimento abundante y se reprodujeron rápidamente. Para la década de 1970, su población ya superaba los 2.000 ejemplares y se estima que llegaban a matar alrededor de 450.000 aves por año.

Una solución que provocó otro problema

Entre las especies afectadas se encontraban petreles y albatros que construían sus nidos en el suelo. Al haber evolucionado sin grandes depredadores, las aves no contaban con mecanismos naturales para defenderse de los ataques.

Ante el daño registrado, las autoridades iniciaron en 1977 un programa para eliminar a los felinos. La estrategia incluyó capturas, caza nocturna y la utilización del virus de la panleucopenia felina para reducir su reproducción.

La operación se extendió durante 14 años y finalizó en 1991, cuando se confirmó la eliminación del último gato. Sin embargo, la erradicación dejó nuevamente sin depredadores a los ratones, presentes en la isla desde el siglo XIX tras haber llegado accidentalmente en embarcaciones de cazadores de focas y balleneros.

Con el paso de los años, los roedores volvieron a multiplicarse y comenzaron a alimentarse de invertebrados, vegetación, huevos y polluelos. También se documentaron ataques contra aves adultas.

Diecinueve especies podrían desaparecer

El aumento de las temperaturas y las condiciones más secas registradas durante las últimas décadas favorecieron la expansión de los ratones. A medida que se redujo la disponibilidad de invertebrados, buscaron nuevas fuentes de alimento y avanzaron sobre las colonias de aves.

El proyecto Mouse-Free Marion advirtió que, sin una intervención, 19 de las 29 especies de aves que se reproducen en la isla podrían desaparecer localmente. Los ataques, observados desde comienzos de los años 2000, aumentaron considerablemente durante los últimos años.

Marion alberga cerca de la mitad de la población mundial de albatros errantes, además de millones de ejemplares de otras aves marinas. El territorio, de aproximadamente 30.000 hectáreas, fue declarado reserva natural especial en 1995.

Un operativo aéreo para eliminar los ratones

Para intentar recuperar el ecosistema, el Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica y BirdLife South Africa diseñaron una operación de erradicación considerada una de las más grandes realizadas sobre una sola isla.

El plan ambiental contempla utilizar helicópteros guiados por GPS para distribuir cebos con rodenticida sobre toda la superficie. Las aeronaves deberán volar en franjas superpuestas para que cada ratón tenga acceso al producto.

La intervención se realizará durante el invierno austral, cuando disminuyen las fuentes naturales de alimento. La ubicación remota y la ausencia de una pista aérea obligarán a trasladar por barco los helicópteros, el combustible, los pilotos, el personal y los materiales.

El operativo requerirá una inversión cercana a los 25 millones de dólares. Sus responsables advierten que el margen de error será mínimo: si sobrevive una pequeña cantidad de roedores, la población podría recuperarse y volver a expandirse por el territorio.