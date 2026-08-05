Tiempo inestable en Paraná: cómo estarán los próximos días y cuándo llega el frío

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa condiciones inestables durante este miércoles y jueves, antes de un marcado descenso de las temperaturas que llevará las mínimas hasta los 4 grados desde el viernes. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tormentas y fuertes ráfagas para este jueves.

Para este miércoles 5 de agosto, el organismo pronostica una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 20 grados. Durante la mañana y la tarde existe una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, mientras que las condiciones tenderían a mejorar hacia la noche.

El cambio más significativo llegará durante el jueves. La jornada comenzará con una mínima de 11 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 25 grados, antes del ingreso de aire más frío.

Tormentas y fuertes ráfagas para el jueves

Según los datos publicados por el SMN, durante la mañana del jueves la probabilidad de tormentas será de entre 40% y 70%, porcentaje que se mantendrá durante la tarde. En esa franja, rige un alerta amarillo por tormentas.

El viento también cobrará protagonismo. El organismo anticipa velocidades de entre 23 y 50 kilómetros por hora durante buena parte de la jornada, con un incremento considerable durante la tarde y noche.

Las ráfagas podrían alcanzar entre 70 y 78 kilómetros por hora durante la tarde, mientras que hacia la noche se ubicarían entre 60 y 69 km/h. Para ese momento, la probabilidad de precipitaciones disminuye hasta valores de entre 0% y 10%.

El viernes llegará el frío a Paraná

Una vez atravesado el período de inestabilidad, el pronóstico muestra un abrupto descenso térmico para el viernes 7 de agosto. La mínima será de apenas 4 grados y la máxima llegará a 16 grados.

El cielo se presentará mayormente despejado y no se esperan precipitaciones. De esta manera, la caída de la temperatura será especialmente marcada respecto del jueves.

Las bajas temperaturas continuarán durante el fin de semana. Para el sábado se anticipa una mínima de 7 grados y una máxima de 16, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Mínimas de 4 grados durante varios días

El domingo volverá a registrarse una mínima de 4 grados, mientras que la máxima se mantendrá en 16.

El comienzo de la próxima semana continuará con características invernales. Para el lunes 10, el SMN anticipa temperaturas de entre 4 y 14 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

El martes 11, en tanto, se espera otra mínima de 4 grados y una máxima de apenas 12 grados. De acuerdo con el pronóstico extendido disponible, tampoco se prevén precipitaciones.

Así, tras las tormentas y el viento previstos para este jueves, Paraná atravesará varios días consecutivos de tiempo frío y estable, con mínimas cercanas a los 4 grados y máximas que no superarían los 16 grados entre viernes y martes.