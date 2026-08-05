Simplifican la convalidación de títulos secundarios obtenidos en el exterior

La Secretaría de Educación unificó el procedimiento para convalidar estudios secundarios cursados en otros países y estableció qué documentación deberán presentar los interesados desde este jueves.
La Secretaría de Educación estableció los requisitos para quienes completaron sus estudios fuera del país y quieran continuar una carrera de nivel superior en territorio argentino. De esta manera, la convalidación de títulos secundarios obtenidos en el exterior tendrá un nuevo procedimiento en Argentina desde este jueves 6 de agosto.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 480/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y alcanzará tanto a argentinos como a extranjeros que hayan obtenido títulos o certificados secundarios en instituciones reconocidas por las autoridades educativas de otros países.
Uno de los puntos centrales establece que para concretar la convalidación no será obligatorio rendir asignaturas correspondientes a las áreas de Formación Nacional. Esta posibilidad ya estaba contemplada en normas anteriores, pero ahora el Gobierno unificó los procedimientos vigentes desde 2006 y 2019.
Cómo se realizará el trámite
El procedimiento deberá iniciarse a través de la plataforma que disponga la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, organismo dependiente de la Secretaría de Educación.
Los interesados deberán presentar un documento que acredite su identidad y el título secundario emitido por la autoridad educativa competente del país donde realizaron los estudios.
En caso de que la documentación esté redactada en otro idioma, tendrá que ser traducida al español por un traductor autorizado. Además, el título deberá contar con la Apostilla de La Haya o con la correspondiente certificación ministerial y/o consular en el país de origen.
Qué pasará después de presentar la documentación
Una vez analizados los antecedentes, la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios tendrá a su cargo resolver la convalidación o rechazar la solicitud, según corresponda. La decisión será posteriormente comunicada al interesado.
Desde la Secretaría de Educación explicaron en los fundamentos de la resolución que durante los últimos años se registró un “incremento significativo” de personas que realizan sus estudios secundarios o equivalentes en instituciones extranjeras.
Ante esa situación, el organismo consideró necesario adaptar y simplificar los procedimientos administrativos para reconocer los títulos expedidos por establecimientos educativos del exterior.
Desde cuándo comenzará a aplicarse
La Resolución 480/2026 entrará en vigencia este jueves 6 de agosto, un día después de su publicación en el Boletín Oficial.
Sin embargo, el nuevo procedimiento no modificará trámites que ya estuvieran iniciados: la normativa determinó expresamente que será aplicable a las solicitudes que comiencen después de su entrada en vigencia.
Además, la Secretaría de Educación estableció que los futuros convenios en la materia deberán procurar que otros países otorguen un trato recíproco al momento de reconocer estudios realizados en Argentina.