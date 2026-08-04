Lionel Messi donó 80.000 euros para ayudar a reconstruir zonas afectadas por los incendios en Madrid

Lionel Messi realizó una donación de 80.000 euros para colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales que golpearon el centro de España en las últimas semanas. La información fue confirmada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien agradeció públicamente el gesto del futbolista argentino.

A través de sus redes sociales, la mandataria destacó el aporte del capitán de la Selección Argentina y le envió un mensaje en nombre de los madrileños.

"Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", expresó Díaz Ayuso.

Incendios que dejaron miles de hectáreas arrasadas

De acuerdo con datos difundidos por la agencia EFE, el incendio que afectó a la Comunidad de Madrid consumió alrededor de 27.000 hectáreas y destruyó 100 viviendas.

Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. 🙌🏼 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026

El fuego se extendió además hacia las provincias vecinas de, elevando el total de superficie afectada aen apenas una semana. La ola de incendios también impactó en otros países europeos como

Tras varios días de intenso trabajo de los equipos de emergencia, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, informó que las llamas se encuentran "técnicamente estabilizadas".

Un plan para recuperar la zona

La semana pasada, durante un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en la Real Casa de Correos, Isabel Díaz Ayuso anunció un paquete de 58 medidas destinadas a acelerar la recuperación de las localidades afectadas y asistir a los damnificados.

Además, el 30 de julio, las autoridades españolas redujeron de 3 a 2 el nivel de gravedad de los incendios en Madrid y Ávila, decisión que marcó el fin de la emergencia nacional declarada por la magnitud del desastre.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó esa decisión como "una muy buena noticia", luego de evaluar la evolución favorable de los focos junto a las comunidades autónomas y los responsables de los operativos de emergencia.

El fenómeno extremo del fuego

Especialistas consultados por medios españoles explicaron que la intensidad de los incendios generó condiciones meteorológicas excepcionales.

"Es un incendio extremo que crea su propio clima y vientos violentos", explicó Juan Hernando Cumella, comandante y jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Blaquier.

Por su parte, el meteorólogo y licenciado en Medio Ambiente Marcelo Madelón detalló: "Cuando tenés un fuego intenso, éste genera aire muy caliente y ese calor hace que la presión en ese sector baje y comiencen a girar los vientos. Se forma un remolino causado por ese calor que parece un tornado de fuego".

Messi, que recientemente disputó la Copa del Mundo en Estados Unidos, no realizó declaraciones públicas sobre la donación. Sin embargo, el gesto tiene un fuerte componente simbólico, ya que el futbolista mantiene una estrecha relación con España, donde vivió desde los 13 años hasta su salida del Barcelona en 2021.