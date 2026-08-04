Ponen en valor la histórica parroquia que acompañó el nacimiento de San Benito

REDACCIÓN ELONCE
La parroquia San Benito Abad, construida por inmigrantes friulanos y vinculada con el origen de la localidad, fue sometida a trabajos de pintura y mantenimiento. El párroco Mario Taborda contó a Elonce su historia y anticipó nuevas reformas.
La parroquia San Benito Abad fue puesta en valor mediante trabajos de pintura, revisión de techos y mantenimiento general de un edificio que tiene cerca de 140 años y se encuentra estrechamente vinculado con el nacimiento de la localidad. El párroco Mario José Taborda explicó a Elonce que el templo fue construido por los primeros inmigrantes friulanos y continúa siendo uno de los principales símbolos de la comunidad.
La intervención se realizó mientras San Benito se encaminaba hacia la conmemoración de sus 150 años, prevista dentro de tres años. Durante marzo se pintaron el frente y los laterales, y también se revisaron las partes superiores, los desagües y otros sectores afectados por el paso del tiempo.
“Tenemos este templo que tiene la historia del pueblo. El pueblo está caminando hacia los 150 años y el templo tendrá alrededor de 140. Tenemos el deber de cuidarlo”, señaló Taborda.
Un templo construido por inmigrantes
El sacerdote explicó a Elonce que el edificio fue levantado por los inmigrantes friulanos que llegaron a la zona y formaron parte de los primeros pobladores de San Benito.
“Una de las primeras cosas que hicieron, a los pocos años de estar acá, fue ir construyendo su templo. Primero hicieron una parte y luego, con los años, se proyectó el resto”, relató.
La parroquia se convirtió desde entonces en uno de los puntos centrales de la vida religiosa y comunitaria. Su construcción acompañó el crecimiento inicial de la localidad y quedó integrada al conjunto de edificios históricos del radio céntrico.
Las características de la iglesia
Taborda indicó que el templo presenta rasgos que pueden asociarse con el estilo gótico. En su interior se encuentra un retablo con imágenes del Sagrado Corazón, San Benito y San Antonio, considerado patrono secundario.
Otro de los elementos característicos es un antiguo ambón de madera ubicado cerca del altar. Antes de la incorporación de micrófonos y equipos de sonido, los sacerdotes utilizaban esa estructura para dirigirse a los fieles.
“Una de las características de este templo es la sonoridad que tiene. El cura se subía al ambón, predicaba y todos escuchaban perfectamente”, explicó.
Las primeras tareas de restauración
Las obras recientes incluyeron la pintura exterior completa, la revisión de los techos y el mantenimiento de los sistemas de desagüe.
El párroco indicó que se proyecta una segunda etapa para comienzos del próximo año, cuando se realizarán arreglos más profundos en el interior del edificio.
“Es un edificio viejo, muy sometido a las humedades, y exige atención y cuidado permanente”, señaló. Recordó que, cuando llegó a la parroquia, entre 2019 y 2020, también se había realizado una pintura interior, aunque ahora serán necesarias nuevas reformas.
Una comunidad que multiplicó su población
Taborda destacó que San Benito atravesó una transformación importante durante los últimos años. La apertura de loteos y la construcción de nuevos barrios provocaron un crecimiento demográfico sostenido.
Según estimó, la localidad pasó de tener unos 6.000 habitantes a acercarse actualmente a los 30.000. Además, señaló que cerca del 70% de la población llegó desde otros lugares.
“San Benito dejó de ser la localidad tradicional de 6.000 habitantes. Con los nuevos barrios y loteos, estamos pisando los 30.000 habitantes”, explicó.
El sacerdote sostuvo que, pese a esa expansión, la ciudad mantuvo distintas instituciones que acompañaron su desarrollo, entre ellas escuelas, clubes, espacios deportivos y la propia parroquia.
Celebración por San Cayetano
En la oportunidad, Taborda también invitó a participar de las actividades previstas en honor a San Cayetano. El viernes 7 de agosto se realizará una procesión que partirá a las 15:30 desde la parroquia San Benito Abad y se dirigirá hasta la capilla San Cayetano, ubicada en el barrio Las Tunas. "Vamos orando y cantando y allí celebramos la misa patronal junto a la comunidad”, detalló. La jornada contará además con la participación de la banda de música de la Fuerza Aérea, juegos y una chocolatada para quienes se acerquen.
El sacerdote remarcó que la figura de San Cayetano mantiene una fuerte presencia dentro de la religiosidad popular y representa un mensaje de esperanza para muchas familias.
La celebración se sumará a las actividades habituales de una parroquia que continúa acompañando la vida de la localidad, al mismo tiempo que avanza con las tareas necesarias para conservar su edificio histórico.
De esta manera, la puesta en valor de la parroquia San Benito Abad buscó preservar un patrimonio construido por los primeros inmigrantes y mantener en condiciones un espacio que formó parte de la historia del pueblo desde sus comienzos.