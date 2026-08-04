Evoluciona de forma favorable el joven entrerriano trasplantado de corazón

Evoluciona de forma favorable Julio Iván Galarraga, el joven entrerriano de 24 años que este sábado fue sometido a un trasplante de corazón en el Sanatorio Parque de Rosario.

“Su recuperación llevará un proceso pero las buenas noticias son que evoluciona bien”, aseguró su padre, Javier Galarraga, en comunicación con Elonce. El hombre confirmó que en la familia están “felices y contentos” por los resultados de la intervención.

Iván ya fue derivado a la unidad coronaria del centro asistencial. “Ya comió y en el transcurso del día lo harán sentar y caminar para se empiece a mover”, contó su papá al remarcar que “la recuperación va muy bien”.

Posteriormente será derivado al Hospital de La Baxada de Paraná donde finalizará su recuperación.

En la oportunidad, Galarraga agradeció a todos los que ayudaron durante este proceso. “Es un camino largo, pero con fe porque ya lo tenemos a nuestro pichón”, destacó.

Se recordará que la familia oriunda de la zona rural de Las Cuevas, departamento Diamante, había realizado una serie de pedidos de ayuda económica para afrontar los gastos derivados de la permanencia en Rosario y del proceso de recuperación.

Por lo pronto, continuarán 25/30 días más en Rosario y una médica está buscando un departamento para que, cuando Iván reciba el alta ambulatoria, estén más cómodos; sino continuarán donde están. “Serán continuos los viajes a Rosario para los estudios”, anticipó Galarraga.