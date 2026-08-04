Quién es la joven detenida por matar a su novio y por qué comparan su caso con el de Nahir Galarza

La “Nahir Galarza chaqueña” está detenida por el crimen de su novio

Victoria Luz Cantero, de 25 años, quedó detenida como principal sospechosa del crimen de su novio, Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, quien murió luego de recibir tres puñaladas durante una discusión ocurrida en una vivienda de Resistencia, Chaco. La joven será indagada este martes y la Fiscalía analiza imputarla por homicidio agravado por el vínculo.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en una casa ubicada sobre calle Donovan al 1400. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, la pareja mantuvo una fuerte discusión y, en esas circunstancias, el hombre recibió tres heridas provocadas con un cuchillo tipo Tramontina. Una de ellas, localizada en el sector derecho del pecho, le habría provocado una lesión pulmonar.

Álvarez Guardia llegó gravemente herido al Hospital Perrando pasadas las 10. Según se indicó, ingresó desvanecido y ensangrentado y murió pocos minutos después. La causa del fallecimiento habría sido un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Victoria Cantero será indagada por la Fiscalía

Cantero permanecía detenida en la Comisaría 11ª de Resistencia y este martes deberá declarar ante la fiscal Ana González de Pacce. La investigación busca reconstruir las circunstancias en las que comenzó la discusión y determinar qué ocurrió inmediatamente antes del ataque.

Según trascendió de fuentes de la investigación, las tres lesiones habrían sido provocadas durante el mismo episodio y una resultó mortal. No obstante, será el avance de las pericias y la investigación judicial el que deberá establecer la mecánica definitiva del hecho y las responsabilidades.

La hipótesis que analiza la Fiscalía podría derivar en una imputación por homicidio agravado por el vínculo, delito para el que el Código Penal contempla prisión perpetua. La acusación formal, sin embargo, deberá quedar determinada en el marco del proceso judicial.

Quién es la joven detenida

Cantero tiene 25 años y trabajaba como manicura, especializada en kapping, una técnica destinada a fortalecer y proteger las uñas naturales mediante la aplicación de gel. Utilizaba además las redes sociales para promocionar su actividad profesional.

Álvarez Guardia, por su parte, se dedicaba a la gastronomía y era propietario de una pizzería en Resistencia. La pareja llevaba alrededor de dos años de relación, atravesada por separaciones y posteriores reconciliaciones, según relataron personas de su entorno.

Tras conocerse el crimen, familiares de la víctima describieron el vínculo como conflictivo y aseguraron que habían existido episodios anteriores de violencia y fuertes escenas de celos. Estas afirmaciones corresponden al entorno de Álvarez Guardia y forman parte de los elementos que deberán ser contrastados dentro de la investigación.

La familia habló de episodios anteriores

Leticia Álvarez Guardia, hermana mayor de la víctima, sostuvo que Cantero era “una mujer enferma de celos, tóxica y violenta, que ya agredió otras veces a mi hermano”. Además, afirmó que Matías había realizado denuncias previamente.

“No puedo creer que hoy Matías ya no esté, no me entra en la cabeza. Un pibe sano que volvía con ella. Cuando le preguntábamos por qué, él respondía ‘porque la quiero’. Ella lo volvía loco, lo manejaba psicológicamente”, expresó la mujer.

También aseguró que existía un control permanente sobre las comunicaciones de su hermano. “Mi hermano publicaba pocas fotos en sus redes sociales, porque ella se las manejaba, conocía sus claves, entraba a sus redes, le revisaba el celular, la persecución era constante”, manifestó.

Qué dijo el abogado de Victoria Cantero

Marco Molero, abogado defensor de la joven, señaló que todavía debía estudiar el expediente y consideró prematuro establecer cómo se produjo el episodio. Indicó que apenas había podido mantener un breve encuentro con Cantero luego de su detención.

“Sólo estuve cinco minutos con mi defendida. Es prematuro sacar algún tipo de conjetura. Lo que puedo decir es que vi una chica apagada, compungida y apesadumbrada, que no durmió en toda la noche”, señaló.

El letrado adelantó que una de las cuestiones que deberá analizar es si existió alguna agresión previa al ataque. “Yo no sé si la potencial mano ejecutora respondía a una agresión previa, no lo sé, no sé si el ataque de ella era una maniobra defensiva. Hoy es prematuro saber quién es el autor y quién es víctima”, afirmó.

Por qué la compararon con Nahir Galarza

Tras conocerse el caso, algunos medios y usuarios de redes sociales comenzaron a denominar a Cantero como la “Nahir Galarza chaqueña”, en referencia a la joven entrerriana condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú.

La comparación surgió por tratarse de una mujer joven acusada de matar a su pareja en el contexto de una relación que fue descripta como conflictiva. Sin embargo, se trata de causas judiciales diferentes y sin vinculación entre sí, por lo que la responsabilidad de Cantero deberá determinarse exclusivamente a partir de las pruebas reunidas en la investigación chaqueña.

Incluso su abogado hizo referencia a la comparación mediática, aunque sostuvo que todavía existe poca información para establecer conclusiones sobre el episodio. La indagatoria prevista para este martes será una de las primeras instancias relevantes del proceso. (Clarín)