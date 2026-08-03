Certificado Único de Discapacidad: cuáles son los requisitos para solicitar el CUD

REDACCIÓN ELONCE
Los requisitos para solicitar el Certificado Único de Discapacidad incluyen documentación personal, certificados médicos y estudios que respalden el diagnóstico. El trámite es gratuito y requiere una evaluación de una Junta Evaluadora.
Los requisitos para solicitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) comprenden la presentación de documentación personal y médica, además de una evaluación realizada por una Junta Evaluadora. Se trata de un documento público, gratuito e intransferible que acredita la discapacidad en todo el territorio argentino.
El CUD permite acceder a derechos y prestaciones contemplados principalmente por las leyes nacionales 22.431 y 24.901. Entre ellos se encuentran la cobertura integral de determinadas prestaciones de salud, el transporte público terrestre gratuito y distintos beneficios impositivos y de accesibilidad.
Para iniciar la gestión, la persona interesada debe reunir la documentación correspondiente a su situación particular. Los requisitos pueden variar según la edad, el tipo de condición de salud y la localidad de residencia.
Qué documentación se necesita para solicitar el CUD
Entre los documentos básicos se encuentra el Documento Nacional de Identidad (DNI), que debe presentarse en original y copia. El domicilio registrado tiene que corresponder con la jurisdicción de la Junta Evaluadora encargada de analizar la solicitud.
Cuando el trámite corresponde a un menor de edad o interviene un representante legal, pueden requerirse además la partida de nacimiento, los documentos de los padres o tutores y, cuando corresponda, la resolución judicial que acredite una curatela o sistema de apoyos.
La documentación médica constituye otro punto fundamental. Se debe contar con un certificado original emitido por el profesional tratante, con una antigüedad que no supere los seis meses. El informe debe detallar el diagnóstico principal, la causa o secuela funcional y contener firma y matrícula profesional legibles.
Estudios médicos y planillas requeridas
Dependiendo de la condición de salud, también se deben completar planillas específicas. Existen formularios diferenciados para situaciones vinculadas con discapacidad motora, visual, auditiva, visceral, intelectual o mental.
A esa documentación pueden sumarse estudios complementarios que permitan fundamentar el diagnóstico. Entre ellos figuran informes clínicos, evaluaciones psicológicas, estudios por imágenes o análisis de laboratorio efectuados durante los últimos meses. Si la persona posee obra social o medicina prepaga, también deberá presentar una copia de su credencial.
Una vez reunidos los documentos, el procedimiento puede iniciarse a través del sitio oficial del Gobierno nacional. Allí se encuentra disponible una herramienta que permite conocer qué documentación corresponde presentar de acuerdo con la edad, la condición y el lugar de residencia.
Cómo continúa el trámite del CUD
Después de completar los requisitos, se debe gestionar un turno para ser evaluado por la Junta Evaluadora correspondiente. La modalidad de atención puede variar según la jurisdicción y las condiciones establecidas para cada trámite.
La Junta analiza la documentación y realiza la evaluación antes de determinar si corresponde otorgar el certificado. La presentación de informes médicos no implica por sí sola la aprobación automática del CUD, ya que la decisión depende de la evaluación integral efectuada por los profesionales.
Una vez aprobado, el certificado se entrega de acuerdo con la modalidad establecida en cada localidad. Además, la versión digital puede visualizarse desde la aplicación Mi Argentina, facilitando el acceso al documento desde dispositivos móviles.